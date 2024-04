Alles wat je wil weten over gezonde voeding én wat niet gezond voor je is

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een gezond lichaam, dat willen we allemaal wel. Maar wat is nou precies gezonde voeding en welke adviezen zijn er om gezond oud te worden? We zetten één en ander op een rijtje voor je.

We vertellen je bijvoorbeeld wat gezonder is: diepvriesgroenten of verse groenten, chips of popcorn, havermout of haverzemelen? Kortom: de antwoorden op al je langgekoesterde vragen. Meer op zoek naar tips om te (be)sparen? Ook die zetten we op een rijtje voor je.

De basisprincipes van gezonde voeding

Er zijn een paar dingen die misschien wel voor zichzelf spreken, maar alsnog wat extra uitleg verdienen. Waarom is een avocado bijvoorbeeld gezond, en wat zijn de voordelen van blauwe bessen? We leggen ‘t je uit.

Wat is gezonder?

Soms zit je in een spagaat: kan ik nou beter voor chips of voor popcorn gaan? En patat staat bekend als ongezond, maar aardappel is dat weer niet per se. Wat is het verschil? We zetten verschillende voedingsmiddelen uiteen en tegenover elkaar:

Dingen die gezond lijken, maar dat niet zijn

De supermarkt kan sommige producten slim aanprijzen alsof ze bomvol gezondheidsvoordelen zitten, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Laat je niet misleiden, wij schreven eerder over welke dingen wel gezond líjken, maar dat niet zijn

Voedingsmiddelen die je gelukkiger en/of gezonder maken

Ons lichaam zit – als het goed is – bomvol allerlei hormonen, die veel met je lichaam en gemoedstoestand doen. Wist je dat er bepaalde voedingsmiddelen zijn die je gelukkiger maken of ervoor kunnen zorgen dat je gezond(er) oud wordt?

Ongezonde voeding

Waar gezonde voeding is, zijn ook ongezonde tegenhangers. Er zijn voldoende voedingsmiddelen die helemaal niet zo fijn zijn voor je lichaam en je bijvoorbeeld moe of dik maken.

