Wanneer zit je nou aan je max qua zout in een jaar? Voor veel mensen is dat al het geval

De maximale inname van zout per jaar – we hebben het dan over je gezondheid uiteraard – die grens is door een groot deel van de Nederlandse bevolking afgelopen week al gepasseerd. Het is: de man (18-50 jaar).

Volgens voedselwaakhond Foodwatch hebben genoemde heren hun maximale zoutinname voor een heel jaar bereikt. Hun zogeheten ‘zoutmaxdag’ bereikten ze dit jaar dus half augustus al en we hebben nog ruim vier maanden zout naar binnen werken te gaan. Is dat anders dan anders? Ietsje misschien. Twee jaar geleden kwamen er cijfers naar buiten dat de Nederlandse man half juli al op z’n zoutmaxdag zat. Toen had Foodwatch het echter over de leeftijdsgroep 31-50 jaar.

RIVM deed peiling over zout

Uit de meest recente Voedsel Consumptie Peiling van het RIVM blijkt dat Nederlandse mannen tussen de 18 jaar en een halve eeuw gemiddeld 8,0 gram zout per dag consumeren. Dit is 60 procent meer dan de door de werelgezondheidsorganisatie WHO aanbevolen maximumlimiet van 5,0 gram per dag. Ook volgens de lagere limiet van de Nederlandse Gezondheidsraad, die maximaal 6,0 gram per dag adviseert, overschrijden deze mannen de aanbevolen hoeveelheid zout.

🧂 Hoe krijg je het zout binnen? De mannen die dagelijks gemiddeld 8 gram zout ‘consumeren’, krijgen 6,8 gram binnen via voedingsmiddelen en 1,2 gram via het zoutvaatje thuis. Wie eens wil proberen zonder zout te koken: Metro geeft je tips in dit artikel.

‘Tijd voor harde en bindende regels’

„De cijfers liegen er niet om”, vindt Frank Lindner van Foodwatch. Als campagneleider vraagt hij met zijn organisatie aandacht voor de Zoutmaxdag. „Veel voedingsmiddelen zijn nog altijd te zout. Het is tijd voor harde en bindende regels om de zoutinname in Nederland drastisch te verlagen. We kunnen hierbij niet langer vertrouwen op de vrijwillige maatregelen van de voedingsmiddelenindustrie.”

Hoewel zout een essentieel element is in ons dieet, is overmatige inname schadelijk voor de gezondheid, vinden deskundigen. Te veel zout verhoogt het risico op hypertensie, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. Bovendien kan een te hoge zoutinname bijdragen aan maagkanker, nierschade en botontkalking.

Bewerkte voedingsmiddelen

Een groot deel van onze zoutinname komt volgens de voedselwaakhond uit voedingsmiddelen, die vaak zwaar bewerkt zijn. Lindner: „87 procent van het dagelijks geconsumeerde zout in Nederland krijgen we binnen via voedselproducten. Vanwege het vrijwillige karakter van alle inspanningen vanuit het bedrijfsleven en de politiek om de zoutconsumptie te verlagen, is de afname minimaal. Over de tijd is de gemiddelde dagelijkse zoutinname in Nederland slechts met 0,7 gram gedaald, van 7,3 gram naar 6,6 gram per dag. Dit is verre van de door de WHO aanbevolen zoutreductie van 30 procent in 2025 die voor alle landen geldt.”



Foodwatch dringt aan op snelle en doeltreffende maatregelen om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen. De stichting eist wettelijk bindende maximumwaarden voor zout in voedingsmiddelen. „Dit moet niet een plan voor de toekomst zijn, maar een onmiddellijke maatregel.”

Metro vroeg aan de organisatie uiteraard waar de Nederlandse vrouwen in dit verhaal zijn. Het antwoord: ook de dames krijgen te veel zout binnen, maar hun zoutmaxdag ligt wat verderop in het jaar.

