Oesterseizoen van start, hoe gezond zijn oesters eigenlijk?

Het seizoen van de oesters is geopend! Veel mensen zijn dol op de glibberige schelpdieren, maar hoe gezond zijn ze?

Het oesterseizoen duurt tot april (als de ‘r’ in de maand zit).

Wat is een oester?

Een oester is een eetbaar weekdier, dat leeft in de ondiepe, warme wateren van de oceaan. In Nederland komen twee soorten oesters voor: de ‘gewone’ (ook wel de platte oester) en de Japanse oester (die noemt men ook wel de creuse of de Zeeuwse oester).

Wat zit er in een oester?

In één oester (10 gram) zit volgens het Voedingscentrum:

6 kcal energie

0,2 gram vet

0,1 gram verzadigd vet

0,4 gram koolhydraten

0 gram suikers

0 gram vezels

0,6 gram eiwit

0,12 gram zout

Kortom: oesters bevatten weinig verzadigd vet en calorieën, wat de schelpdiertjes ook geschikt maakt als tussendoortje als je af wilt vallen. Daar komt bij dat oesters rijk zijn aan vitaminen en mineralen. Zo zit er veel vitamine B12 in de schelpdiertjes, maar ook vitamine A, B1, B2, B6, B12, D en vitamine C. Daarnaast bevatten oesters mineralen als calcium, ijzer, zink, magnesium, fosfer en sodium en vitamines.

Je kunt dus best stellen dat oesters passen in een gezond voedingspatroon. Omdat er zoveel zink in zit, zouden ze bovendien het libido aanwakkeren. Dit zijn zes andere afrodisiaca die je seksleven kunnen doen opschudden.

Hoe vaak mag je oesters eten?

Officieel is een oester geen vis, maar schelpdieren tellen in de Schijf van Vijf wel mee als een wekelijkse portie vis. Schelpdieren zijn volgens het Voedingscentrum – net als vis – over het algemeen rijk aan de vitamine B12 en de mineralen jodium en seleen. Het advies van het instituut is om één keer per week vis te eten.

Eten van oesters brengt aantal risico’s met zich mee

In rauwe oesters kán het norovirus voorkomen. Je kunt dit niet zien of ruiken. Hierdoor kun je last krijgen van misselijkheid, braken en diarree. Wil je dit risico niet lopen, dan kun je schelpdieren beter helemaal niet rauw eten.

Ook kunnen oesters een te hoog gehalte algengifstoffen hebben, wat bij mensen vergiftiging kan veroorzaken. Ga je zelf oesters rapen? Dan is het beter om ze volledig te verhitten. Eerder legde Metro uit wat de regels zijn rondom het rapen, plus acht plekken waar je dit kunt doen.

