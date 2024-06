Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo herken je een vitamine B12-tekort en in deze voeding zit het

Merk je dat je snel buiten adem bent, voel je regelmatig tintelingen in je armen en benen, ben je misschien duizelig of uit evenwicht? Dat kan duiden op een vitamine B12-tekort. We leggen uit wat het precies is, hoe je het herkent én in welke voeding veel B12 zit.

Eerder vertelde Metro je al over een natriumtekort (kan dat?), uit welke voeding we vitamine C halen en waarom dat nodig is én wat je merkt bij een magnesiumtekort. Zoveel vitamines, evenveel tekorten of overschotten die tot serieuze klachten kunnen leiden.

Vitamine B12-tekort

Deze keer duiken we dus in B12. Thuisarts, een van de weinige betrouwbare online bronnen voor medische info, leert ons dat we vitamine B12 nodig hebben voor ons bloed en onze zenuwen. Het is een vitamine die wateroplosbaar is en vooral belangrijk is bij de aanmaak van rode bloedcellen en de werking van het zenuwstelsel. Een tekort kan dan ook leiden tot bloedarmoede en zenuwproblemen. Niet niks, dus.

Dit zijn symptomen van een vitamine B12-tekort:

Tintelingen in handen en voeten

Minder gevoel in vingers en tenen

Duizeligheid

Veel zweten

Hoofdpijn

Je bent snel buiten adem

Je evenwicht is niet goed

Je voelt je moe en zwak

Als je je inspant, hijg je snel

Bewegingen gaan minder precies

Je been voelt koud aan

Je hart klopt ineens snel

Deze symptomen zijn een combinatie van het effect dat een vitamine B12-tekort heeft op je bloed en je zenuwstelsel. Zo komen de tintelingen, minder gevoel in vingers en tenen en een been dat koud aanvoelt bijvoorbeeld omdat je zenuwen worden aangetast. Hijgen bij inspanning, een moe en zwak gevoel, hoofdpijn en duizeligheid horen bij bloedarmoede. Het lichaam heeft wel een voorraad aan vitamine B12, dus je moet echt langere tijd aaneengesloten te weinig binnenkrijgen om een echt tekort te hebben.

In welk eten zit veel vitamine B12?

Vitamine B12 zit vooral in dierlijk eten, leert het Voedingscentrum ons. Vooral vegetariërs en veganisten lopen dus risico op een tekort, maar zij kunnen supplementen slikken. In een stuk zalm van 100 gram zit bijvoorbeeld 4 microgram B12, een stuk rundvlees van 75 gram bevat 1,6 microgram. In één ei zit ongeveer 0,8 microgram. Ook gedroogd zeewier en algen bevat vitamine B12, maar dat is een variant die het lichaam niet zo goed opneemt.

Een volwassene heeft zo’n 2,8 microgram vitamine B12 per dag nodig, zwangere vrouwen iets meer: 3,3 microgram. Geef je borstvoeding, loopt het op naar 3,8 microgram.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

