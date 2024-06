Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We onderschatten hoeveel suiker we eten, zoveel is het echt

Hoeveel suiker krijg jij per dag binnen? Waarschijnlijk meer dan je denkt. Een koekje daar, stuk taart op het werk omdat iemand uitdeelt, ‘s avonds nog een handje M&M’s, het gaat maar door. Het liefst krijg je zo min mogelijk (toegevoegde) suikers binnen, maar helemaal vermijden is lastig. Uit onderzoek blijkt nu dat het niet zo goed gesteld is met de suikerinname van Nederlanders.

Hoeveel suiker je ‘mag’ per dag, en of bepaalde suikers gezonder zijn dan andere, schreven we eerder al voor je op.

Zoveel suiker eten Nederlanders

Het Diabetes Fonds kwam erachter dat Nederlanders twee keer zoveel toegevoegde suikers eten dan ze zelf denken. Het gaat om ruim 14 suikerklontjes per dag, terwijl mensen denken dat ze ‘slechts’ 7,4 suikerklontjes binnenkrijgen. Jaarlijks komt dat neer op een onderschatting van 10 kilo suiker per persoon, flink wat dus.

De suikers die we dagelijks binnenkrijgen, gaan dus deels ongemerkt. Als je een koekje eet, weet je (als het goed is) dat daar een bups suiker in zit. Maar kant-en-klare saus of een zakje kruidenmix? Ook daar kan suiker in zitten en dat zijn volgens het Diabetes Fonds grote boosdoeners.

🍭 Waarschuwing voor 'diabetesgolf' Het Diabetes Fonds waarschuwde onlangs al voor een ‘diabetesgolf’ als mensen geen actie ondernemen. Volgens het fonds hebben veel mensen prediabetes, een voorstadium van diabetes, zonder dat ze dat weten. De universiteit van Maastricht schatte dat één op de vijf mensen tussen de 40 en 75 jaar oud op dit moment in dat voorstadium zit. Hoe je diabetes type 2 kunt herkennen, vertelden we je al.

Pakjes en zakjes

Van 10 tot en met 16 juni staat de Nationale Suiker Challenge voor de zevende keer weer voor de deur, een week voor iedereen die álle toegevoegde suikers wil mijden. Volgens de directeur van het Diabetes Fonds is die week hard nodig. „Het aantal mensen in Nederland dat risico loopt op diabetes type 2 is enorm groot: 1,4 miljoen mensen hebben prediabetes, een voorfase van de ziekte”, vertelt deze Diena Halbertsma. „Zij hebben een negen keer grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Nu al zijn er 1,1 miljoen mensen met deze ziekte.”

Zij noemt ook dat suikers aan veel producten worden toegevoegd, waarvan je zou denken dat er helemaal geen suiker in zit. Want waarom bevat een kant-en-klare saus suiker, of een zakje kruidenmix? Driekwart van de suikers die we dagelijks innemen, komen naast koek, snoep en frisdrank ook uit bijvoorbeeld smaakmakers zoals de genoemde sauzen en kruiden. Zelfs sauzen en kruidenmixen maken, is dus een heel stuk gezonder voor je. Maar volgens het Diabetes Fonds kleven er nóg meer voordelen aan zelf aan de slag gaan:

Het is even makkelijk om een eigen kruidenmix te maken, zeker als je al een aantal kruiden in huis hebt én meteen een grote hoeveelheid van je favoriete mix maakt.

Je bespaart geld als je je eigen kruiden gebruikt. Sla bijvoorbeeld in één keer tien gevarieerde kruiden in, bijvoorbeeld bij de toko, en je hoeft maanden- of zelfs jarenlang geen nieuwe te kopen. Zo kun je mixen wat je wil!

Door zelf kruiden te mixen, kun je je gerecht nog beter op smaak brengen én aanpassen aan hoe jij het lekker vindt, in plaats van een vaste samenstelling.

Je weet precies wat er in zo’n mix zit, want je eet alleen de kruiden die je er zelf in doet. Zo vermijd je de suikers die producenten toevoegen aan de mixen.

Ook de meeste sauzen zijn heel eenvoudig (en lekkerder) zelf te maken. Het enige wat je hoeft te doen is een recept opzoeken dat binnen je kunnen valt, en een paar minuten ervoor uittrekken.

Andere benamingen voor suiker

Koop je wel een kant-en-klare saus of een kruidenmix, is het slim om op de ingrediëntenlijst te kijken. Daarbij moet je wel opletten, want als je alleen naar het woord ‘suiker’ zoekt, kom je er niet. Er zijn namelijk een hoop andere benamingen voor het goedje, maar liefst vijftig.

Neeke Smit, diëtist bij het Diabetes Fonds, geeft een tip voor mensen die de ingrediëntenlijst afspeuren naar suiker: „Om suiker te herkennen is letten op woorden die eindigen op -ose, zoals dextrose, of -stroop en -siroop belangrijk. Kijk maar eens op het etiket van jouw favoriete kruidenmixen, dan zie je welke onnodige suikers er allemaal zijn toegevoegd.”

Reacties