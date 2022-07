Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

8 ‘gezonde’ voedingsproducten die stiekem niet heel gezond zijn

Ben je aan het afvallen of gewoon bezig met een gezonde levensstijl? Maak het jezelf makkelijker en elimineer de stiekeme boosdoeners. Deze ‘gezonde’ dingen, samengesteld door Slim Living trainer Bas van Beest, kunnen je lelijk misleiden, want ze zijn eigenlijk helemaal niet zo gezond of slank.

We zetten een paar voedingsmiddelen in de spotlights.

‘Gezonde voedingsproducten’ die niet gezond zijn

Natuurlijk maakt het niet uit als je eens een voorverpakte salade koopt of ‘s ochtends wat cruesli in plaats van muesli neemt. Maar hou jezelf in ieder geval niet voor de gek met de onderstaande voedingsproducten.

1.Producten met ‘minder vet’

Het lijkt logisch: minder vet is minder aankomen. Maar dat is in sommige gevallen niet zo. Producten die ‘minder vet’ op de verpakking hebben staan, vervangen dit vet vaak door suiker, wat een nog ergere boosdoener kan zijn. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen zo’n 30 procent meer eten wanneer ze iets eten dat vetarm is. Mijn advies: laat deze producten staan en eet goede vetten met mate.

2. Voorverpakte salades

Even snel een salade bij de supermarkt halen om toch nog gezond te eten als je geen tijd of zin hebt om te koken. Het lijkt een prima keuze, maar ik zou toch echt aanraden een kort rondje door de supermarkt te maken voor je eigen ingrediënten. Ten eerste zijn er meerdere conserveringsmiddelen toegevoegd om de salades langer houdbaar en mooi van kleur te houden, die weinig goeds voor je lichaam zijn. Maar er worden vaak ook suikers toegevoegd voor een betere smaak en de dressings zijn zeer calorie- en vetrijk. Dit zorgt ervoor dat een voorverpakte salade soms nog meer calorieën bevat dan een diepvriespizza. Niet gunstig als je wil afvallen. Ga dus eerder voor de gezonde en tevens lekkerdere optie: een verse salade.

3. Cruesli

Een bakje yoghurt met cruesli met kwark of yoghurt zien veel mensen als een gezond ontbijt, maar ook hiermee krijg je onnodig veel te veel suikers binnen. Een grote hoeveelheid suikermassa is gebruikt om de granen aan elkaar te plakken tot de crueslibrokken waar we zo van houden. Ook het eventueel toegevoegde gedroogde fruit brengt niet veel meer dan suiker met zich mee. Vooral bij het ontbijt is zoveel suiker een slecht idee, want dit kan voor een vervelende dip zorgen wanneer je bloedsuikerspiegel weer op niveau komt. Het kan er ook nog voor zorgen de je met trek naar suiker rond blijft lopen waardoor je een eetbui kunt krijgen. Zeker geen goede optie als je aan het afvallen bent, dus.

4. Snacks met enkel koolhydraten

Het eten van een droge rijstwafel of cracker is niet bepaald een verwenmomentje, maar gezond is het eigenlijk ook niet altijd. Vezels ontbreken bij veel van deze producten, waardoor je je niet snel verzadigd zult voelen. Bovendien wordt bij het eten van enkel koolhydraten de stof in het bloed direct omgezet in suiker. Dit wordt zo snel mogelijk geabsorbeerd, wat leidt tot een lage bloedsuikerspiegel en dus hetzelfde hongergevoel dat je had voor het eten van die losse cracker. Je kunt hier makkelijk een gezondere snack van maken door het sneetje brood of de cracker te beleggen met goede vetten en proteïne. Een beetje pindakaas, vette vis of avocado kan veel goed doen.

5. Kant en klare soep

Kant en klare soep is een echte afrader, al lijkt de verpakking er soms nog zo gezond uit te zien. Dit geldt voor veel voorverpakte voeding, maar ook soepen uit zak of blik bevatten vaak onnodige hoeveelheden zout, die ervoor zorgen dat je meer vocht vasthoudt, je bloeddruk omhoog gaat en de kans op hart- en vaatziekten verhoogt. Gezond kun je het dus niet noemen, een no-go voor mensen die willen afvallen wel.

6. Vruchtensap (verse jus)

Ook vruchtensap is een misleidend goedje, want het smaakt verfrissend en lijkt nog zo gezond. Om het nog niet eens te hebben over sap uit pak (veel toegevoegd suiker, weinig voedingsstoffen), heb je voor een glas vers sinaasappelsap bijvoorbeeld al zo’n zes sinaasappels nodig. De calorieën van al deze sinaasappels klok je zo naar achteren zonder het door te hebben, terwijl de vezels bij het persen achterblijven. En deze vezels zorgen nou juist voor dat verzadigde gevoel. En vergeet niet, fruitsuiker is ook gewoon suiker, dat helaas niet achterblijft bij het persen. Omdat de suikers vloeibaar zijn, worden ze ook veel sneller opgenomen dan wanneer je een losse vrucht eet en kunnen ze direct als vet worden opgeslagen. Lees hier meer over hoe verse jus afvallen in de weg kan staan.

7. Groentechips

Je favoriete aardappelchips vervangen door groentechips lijkt een goede stap, maar heeft totaal geen nut. Voedingsstoffen die in de groentes zitten gaan grotendeels verloren, terwijl er net zoveel zout en vet wordt toegevoegd als bij aardappelchips. Dat betekent dus ook voor groentechips om en nabij 500 calorieën per 100 gram. Daarnaast bevatten groentes die vaak in de chips voorkomen, biet, wortel, zoete aardappel en pastinaak natuurlijke suikers die door het verliezen van vocht tijdens het frituren veel meer in de groentechips achterblijven per 100 gram dan als ze nog vers zijn. Een echte afrader.

8. Pure chocolade

Pure chocolade is een erg populaire ‘gezonde’ snack en vervanger voor de vettere melk- en witte chocolade. De antioxidanten die erin zitten hebben een goed effect op hart- en bloedvaten. Of het echt goed voor je is, ligt aan welke pure chocoladereep je koopt en natuurlijk in welke hoeveelheid je het eet. Om chocolade te maken moet er namelijk nog altijd vet en suiker aan cacao toegevoegd worden, ook bij pure chocolade. Om de bittere smaak in balans te houden wordt er suiker toegevoegd en voor een zachtere chocola zit er vaak ook in pure chocola melk. Laat je dus niet in de maling nemen. Let erop bij het kopen van een reep dat het tweede ingrediënt van de chocolade geen suiker moet zijn. Daarbij betekent een hoger percentage cacao, minder ruimte voor suikers en een hogere concentratie antioxidanten. Ik raad 80 procent aan als richtlijn.

