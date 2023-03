Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 signalen van je lichaam dat je dagelijks te veel zout eet

Let jij een beetje op jouw zoutinname? Dagelijks zouden we er maximaal 6 gram van moeten eten, maar onderstaande symptomen van jouw lichaam verraden dat jij te veel zout binnenkrijgt.

Ons lichaam heeft zout nodig voor het prikkelen van zenuwen, het opnemen en afvoeren van vocht en het samentrekken van de spieren. Om deze functies soepel te kunnen laten verlopen, is ongeveer 1 tot 3 gram per dag nodig. Gemiddeld krijgen we echter 9 gram zout per dag binnen. Veel te veel, volgens De Hartstichting. De organisatie adviseert dan ook om maximaal 6 gram per dag te eten.

5 signalen dat je te veel zout binnenkrijgt

Misschien denk je dat het wel meevalt met jouw inname, omdat je zelf niet veel zout aan het eten toevoegt. Toch kan het totaal aantal grammen zout dat je dagelijks eet hoger uitvallen dan je denkt, omdat maar liefst 80 procent van wat we binnenkrijgen, verwerkt zit in producten als brood, vleeswaren, kaas, pizza’s en kant-en-klaar-maaltijden.

Ben je benieuwd naar hoeveel jij dagelijks binnenkrijgt? Kijk dan eens achterop de verpakking van jouw voeding. Als jij last hebt van de onderstaande symptomen, dan zou het best eens kunnen dat je te veel zout binnenkrijgt.

1. Je moet vaker plassen

Vaker naar het toilet moeten is een klassiek voorbeeld van te veel zout binnenkrijgen. Word jij ’s nachts uit jezelf wakker omdat je nodig moet plassen en herken je ook de onderstaande symptomen, dan zou je jouw dagelijkse inname eens onder de loep moeten nemen.

2. Je houdt vocht vast

Een opgeblazen gevoel komt vaak voor, en een van de redenen hiervan is te veel van het witte spul eten. Als je vocht vasthoudt, kun je last hebben van bijvoorbeeld dikke vingers of dikke enkels, zware benen of opgezwollen voeten. Dit is vooral te merken wanneer je lang in één positie zit, bij een lange autorit of als je bijvoorbeeld zittend werk doet en vervolgens op wilt staan. In beweging blijven is hiervoor dan ook de beste remedie.

Popcorn is net een bak zout

3. Je hebt dorst, veel dorst

Je kent vast dat dorstige gevoel wel na een bak popcorn in de bioscoop. Je krijgt een droge mond en wilt na zo’n bak niets liever dan een drankje. Krijg je stelselmatig te veel zout binnen, dan betekent dat dus ook dat je veel dorst hebt. Drink je het nodige aantal glazen water per dag en ervaar je nog steeds dorst, houd dan eens bij hoeveel zout je binnen krijgt.

4. Je hebt vaak een zeurende hoofdpijn

Een symptoom van te weinig water drinken is hoofdpijn, maar wist je dat je ook door het consumeren van te veel zout een zeurende hoofdpijn kunt krijgen? Vaak gaat het om een milde hoofdpijn. Deze hoofdpijn komt waarschijnlijk doordat het zout in jouw lichaam veel vocht opneemt, waardoor jij uitdrogingsverschijnselen krijgt.

5. Je hebt zin in (ongezonde) snacks

Als jouw lichaam veel zout binnenkrijgt, dan is de kans groot dat je ook zin krijgt in ongezonde snacks. Denk je dus de hele dag aan zoute pinda’s, chips en zoute popcorn, dan zou dat er op kunnen wijzen dat je veel zout binnenkrijgt.

