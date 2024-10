Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe gezond zijn pistachenoten?

Een handje noten is over het algemeen gezond, maar er zijn zoveel soorten noten, dat het je soms kan duizelen. Wat is er precies gezond aan pistachenoten, welke goede stoffen bevatten ze? We duiken in deze groene – en sinds kort razendpopulaire – noot.

Want die Dubai-chocoladereep, gevuld met pistachecrème en künefe, is al maanden een hit op social media. Maar je snapt: als je pistachenoten op die manier tot je neemt, wordt het allemaal een stuk minder gezond.

Zijn pistachenoten gezond?

Alles valt of staat natuurlijk met een gevarieerd voedingspatroon (lees: een dieet dat volledig bestaat uit pistachenoten is niet zo goed), maar pistachenoten zijn inderdaad gezond. Bij het Voedingscentrum lezen we dat een handje (20 gram) ongezouten pistachenoten 118 kcal, 9,7 gram vet, 1,1 gram verzadigd vet, 1,9 gram vezels en 4,8 gram eiwitten bevat. Maar goed, dat is niet hetgeen waardoor we pistachenoten onder het kopje gezond kunnen plaatsen.

De groene nootjes bevatten namelijk veel vitamines, antioxidanten en mineralen. Qua vitamines gaat het om B1, B2, B6, B11 en vitamine E, maar ook ijzer, magnesium en kalium kun je uit deze nootjes halen. De antioxidanten doen weer veel goeds voor je ogen en je hart, dus regelmatig een handje pistachenoten past zeker in een gevarieerd eetpatroon. Daarnaast kunnen de antioxidanten in pistachenoten het gehalte van slechte cholesterol, LDL cholesterol, in je lichaam verlagen.

Zorg wel dat je dus voor de ongezouten versie kiest, want zout krijgen we allemaal meer dan genoeg binnen. Het Voedingscentrum adviseert om dagelijks een portie van 25 gram noten te eten, omdat er toch ook best wat calorieën in zitten.

Pistachenoten zijn overigens ook ideaal om te verwerken in maaltijden, als je een handje noten op zichzelf een saaie snack vindt. Strooi ze bijvoorbeeld over een pasta of salade, of over de yoghurt ‘s ochtends. Onze collega’s van Culy hebben allerlei lekkere ideeën voor je klaarstaan.

