20 x tussendoortjes onder de 100 calorieën

Lekkere trek hebben we allemaal weleens. Maar om dan een hele zak chips naar binnen te werken? Oké, soms kan het echt wel even lekker zijn, maar als je dat elke dag doet, loopt het op den duur de spuigaten uit. Beter kun je dus gaan voor een snack met niet zoveel calorieën, maar die je trek wel stilt. We zetten een paar tussendoortjes op een rijtje voor je.

En nee, ‘onder de 100 calorieën’ betekent niet dat je nooit meer iets lekkers mag eten. Wist je trouwens waarom soep zo gezond is? We legden je dat eerder uit.

1. Edamame-bonen

Je koopt edamame in zakken bij de toko (in de diepvries). Een handvol edamame van ongeveer 75 gram (met schil) bevat 100 calorieën. Bereiden is simpel: kook wat water in een steelpan en zodra het water kookt, voeg je de bevroren boontjes toe. Kook ze niet langer dan vijf minuten, anders worden ze papperig. Heerlijk met wat grof zeezout on top. Nog nooit gegeten? Je eet de peul niet, maar wipt de boontjes eruit.

2. Blauwe bessen

Van blauwe bessen kun je ruim 150 gram eten en toch onder die 100 kilocalorieën blijven. Bijkomende voordelen: de bes bevat weinig calorieën, maar veel vezels, vitamine C en K.

3. Lange vingers

Wat betreft suikergehalte zijn lange vingers misschien niet helemaal healthy, maar deze allemansvriend bevat wel bijzonder weinig calorieën. Je kunt ongeveer vier lange vingers eten en alsnog onder die 100 calorieën blijven. Score!

4. Waterijsje

Waterijsjes to the rescue: een Raketje bevat slechts 40 calorieën en Festini-peer 50.

5. Pure chocolade

Doe je zelf tegoed aan chocolade, maar wel de pure versie. Met drie blokjes zit je aan de grens.

6. Popcorn

Zelf popcorn maken is natuurlijk het gezondst. Zo kun je zelf doseren hoeveel zout, suiker of vet je gebruikt. Toch kant en klare popcorn? Zoete popcorn bevat meer calorieën dan zoute popcorn. Je kunt ongeveer 25 gram popcorn eten om onder die 100 te blijven.

7. Amandelen

Amandelen zijn absoluut geen dikmaker, als je ze goed doseert. Als je er 14-15 stuks eet, blijf je onder de taks. Bijkomend voordeel: amandelen zijn rijk aan vitamine E, eiwitten en vezels. Daarnaast geven ze een verzadigd gevoel. Lange dag voor de boeg? Altijd handig om een portie amandelen in je tas te stoppen.

8. Wortels & humus

Een gouden combinatie, maar waak er wel voor dat je niet die hele zak miniwortels leeg eet. Met 10 miniwortels en twee eetlepels humus zit je goed.

9. Olijven

Een olijf bevat volgens het Voedingscentrum slechts 2 calorieën per stuk.

10. Bevroren framboosjes gevuld met yoghurt

Beautylab dook een heel leuk recept op: Vul de framboosjes met yoghurt via zo’n spuitmondzak, leg ze in de vriezer en de volgende dag heb je een soort bevroren ‘snoepjes’. Met een handvol van deze lekkernijen zit je goed.

Gezonde(re) tussendoortjes

11. Pinda’s en cranberries

Een gouden combi: mix 1 eetlepel met 2 eetlepels gedroogde cranberries en je hebt een prima mix.

12. Druiven

Druiven zijn ontzettend lekker, maar bevatten ook veel suiker. Met één trosje druiven van ongeveer 125 gram (ongeveer 25 stuks) blijf je onder die 100 calorieën zitten. Extra lekker voor in de zomer: leg je druiven even twee uur in de vriezer.

13. Ei

Een gekookt eitje bevat ongeveer 75 calorieën en maakt een prima snack. Rijk aan vitamine B12 en goed voor je nagels én haar.

14. Garnalen

Zin in een snack bij de borrel, maar wil je niet aan de bitterbal? Dit recept van Womens Health is een prima smakelijke vervanger: kook 8 garnalen en dip ze in (maximaal 4 theelepels) sweet chili saus.

15. Avocado

Een avocado is gezond en bevat ook behoorlijk wat (goede) vetten. Lepel een halve avocado uit (lekker met wat zout en citroensap) om onder de honderd te blijven.

16. Soep

Vooral heldere soepen bevatten heel weinig calorieën. Let wel op met het (ongezond hoge) zoutgehalte van sommige bouillons.

17. Beschuit

Een beschuitje is laag in calorieën. Met aardbeien on top kom je in totaal uit op slechts 66 calorieën.

18. Chocoladezoen

Als je dan toch wilt snacken, eet dan niet die hele doos lees, maar kies voor één chocoladezoen. Slechts 76 calorieën.

19. Zoute stokjes

Zin in iets zouts? Laat de chips dan links liggen en ga voor zoute stokjes. Dertig stokjes bevatten 100 calorieën.

20. Komkommer

Als je iets zoekt waar je eindeloos van kan eten, dan is de komkommer je beste vriend. Om aan die 100 calorieën te komen, kan je er een stuk of drie eten. Of je het wilt, is een tweede.