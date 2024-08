Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goed nieuws: gebakken aardappel mogelijk een stuk gezonder dan we denken

Hij is niet weg te denken uit de Nederlandse keuken: de pieper. Toch heeft ie een slecht imago. Dankzij nieuw onderzoek kan daar echter verandering in komen, de aardappel lijkt namelijk een stuk gezonder dan de meeste mensen denken. Dat geldt vooral voor een geroosterde of gebakken versie: de gezonde vitaminen en mineralen komen dan bijna allemaal op je bord terecht.

Hoewel aardappels vol zitten met voedingsstoffen die goed zijn voor je gezondheid, zoals kalium, hebben ze over het algemeen niet zo’n goede reputatie in dieetland. Maar daar kan dankzij onderzoek van de University of Nevada in Las Vegas weleens verandering in komen. De oer-Hollandse aardappel kan namelijk juist een bondgenoot zijn in de strijd tegen overgewicht en een hoge bloedsuikerspiegel bij volwassenen met diabetes.

„Ik doe graag onderzoek naar voedingsmiddelen die gestigmatiseerd zijn in de voedingswereld”, vertelt voedingswetenschapper Neda Akhavan. „De meeste mensen associëren de aardappel met gefrituurd voedsel of iets dat veel vet bevat. Wij wilden laten zien dat een aardappel zowel functioneel als gezond is als je hem op de juiste manier bereidt.”

Onderzoek: iedere dag een aardappel

Om dit te bewijzen, verzamelde Akhavan 24 proefpersonen met een goed gecontroleerde vorm van diabetes type 2. Twaalf weken lang kregen ze iedere dag een voorgebakken aardappel met schil voorgeschoteld. De pieper was ongeveer 100 gram en bevatte zo’n 20 gram koolhydraten. De deelnemers aan het onderzoek mochten de aardappel kruiden en er een eetlepel boter aan toevoegen, maar frituren was uit den boze. Een controlegroep kreeg tijdens het experiment dagelijks een portie witte rijst, met ongeveer evenveel calorieën en koolhydraten.

De resultaten van het onderzoek zetten de pieper in het zonnetje. Bij proefpersonen die aardappels aten, was een lichte daling van hun bloedsuikerspiegel te zien. De omtrek van hun taille nam af en hun hartslag in rust daalde. Moet je nu aardappelen je nummer één voedingsmiddel maken? Nee. Het is geen wondermiddel en daarbij is variatie in je dieet erg belangrijk. Wissel veel groenten en fruit met elkaar af.

„Onze studie toont aan dat we aardappelen op een gezonde manier kunnen opnemen in het dieet van mensen met diabetes, vooral als vervanging van andere voedingsmiddelen met een hoge glycemische index, zoals witte rijst”, maakt Akhavan duidelijk. „We hebben geen nadelige gezondheidseffecten gemeten, en een aantal cardiometabole gezondheidsvoordelen kwamen overeen met wat we van tevoren al dachten. Diabetici hoeven dus zeker niet met een grote boog om aardappels heen te lopen.”

🥔 Weetjes over de aardappel De aardappel is een cultuurgewas, dat behoort tot de nachtschadefamilie, net als de paprika, tomaat en aubergine. In de ondergrondse knollen bewaart de plant een energievoorraad in de vorm van zetmeel. Wereldwijd wordt de aardappel al generaties lang gegeten en bereid op veel verschillende manieren. Bovendien is de aardappel na rijst, tarwe en mais het allerbelangrijkste voedselgewas én bevat hij meer kalium dan bananen.

De juiste bereiding

Maar net als met elk ander voedingsmiddel draait het om maat houden en de juiste bereiding. „Aardappels zijn erg veelzijdig en passen in veel verschillende gerechten, maar het is belangrijk om ze onderdeel te laten zijn van een gebalanceerd dieet”, benadrukt Akhavan. „Als je weinig tijd hebt, maak dan een grote hoeveelheid gebakken of geroosterde aardappelen in één keer klaar. Zo heb je een voorraad voor meerdere dagen. Koken kan ook, maar het doel is om zoveel mogelijk van het kalium uit de schil te behouden. Dit gaat bij het koken helaas deels verloren.”

Naast dat de schil van aardappels bomvol kalium zit, bevat deze ook een soort zetmeel dat goed is voor je glucoseregulatie, een gezonder lipidenprofiel (vetspectrum) en een groter gevoel van verzadiging. „Geloof het of niet, maar een gebakken aardappel is een van de meest verzadigende voedingsmiddelen in het westerse dieet. Als een aardappel gebakken wordt gegeten, helpt het ons om de hele dag door een verzadigd gevoel te behouden”, aldus Akhavan.

