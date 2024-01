Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Paranoten, zijn die gezond en hoeveel mag je er dan per dag?

De één heeft er nog nooit van gehoord, de ander eet ze – want gezond! – allang: paranoten. Dan is het bij voeding altijd leuk en op z’n plaats om je af te vragen hoe gezond iets eigenlijk is. En in dit geval: hoeveel mag je er opeten voordat het niet meer zo gezond is?

Als je bij de ‘nooit van gehoord’-groep behoort, dan zegt studentenhaver, ontbijtgranen en muesli je vast veel meer. Daarbij krijg je altijd paranoten binnen. In dit artikel vind je wat weetjes en tips.

Gezond en ongezond

Gezond en ongezond leggen we als Metro vaker voor. Wat is de gezondste optie als ontbijt bijvoorbeeld: kwark, yoghurt of skyr? En een bakkie koffie bij datzelfde ontbijt is voor velen niet te versmaden. Maar hoeveel koppen koffie is nou de max per dag, als het om je gezondheid gaat? Verder beslis je daar natuurlijk zelf over, het is maar een tip.

Paranoten heten ook wel Brazil nuts wegens hun afkomst, al groeien ze ook aan tientallen meters hoge bomen in enkele andere Zuid-Amerikaanse landen. Ze hebben in ieder geval eigenschappen die belangrijk zijn voor ons lichaam. De gezondheidsvraag is dus snel beantwoord. Gezondheidsbommetjes worden ze in notenwinkels soms genoemd, al is dat misschien wat overdreven.



Paranoten bevatten ‘nogal wat’

Paranoten zitten boordevol gezonde vetten die ons lichaam nodig heeft. Daarnaast vind je in paranoten veel nuttige vitaminen en mineralen terug. Dat is nog niet het enige. Parnoten bevatten namelijk ook eiwitten, koper, magnesium, calcium, ijzer, fosfor en zink.

Dus?

Dus kan het eten van twee paranoten per dag er al voor zorgen dat je immuunsysteem beter wordt ondersteund dan zonder die nootjes. Ze bevatten ook nog eens selenium, wat goed is voor vegetariërs. Twee van die noten is dus prima, maar nog meer aanbevolen wordt om niet élke dag paranoten te eten, maar verschillende nootsoorten af te wisselen.

Hoe smaken paranoten eigenlijk?

Verse paranoten smaken naar kokosnoot en wat aards. Verschillende voedingsdeskundigen vinden ze een goed alternatief voor amandelen, cashewnoten, walnoten of pinda’s. Naast kaas, desserts en salades, kunnen paranoten worden gebruikt in een smoothie bowl, powerbars of gewoon alleen worden gegeten.

Perfect voor bij het sporten

Wie nogal een actieveling is en van gezond eten en sporten houdt, kan paranoten goed gebruiken in het voedingsschema. De hoge concentratie selenium helpt bij bijvoorbeeld spierherstel. Het beperkt de schade van de spieren en ondersteunt in de herstelperiode.

Is er ook een ‘maar’?

Ja, toch wel. Wie vijf paranoten op een dag eet, loopt echt geen gevaar voor wat dan ook. Wie veel te veel van deze noten eet, heeft wel een kans op een seleniumvergiftiging. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, want vermoeidheid, haaruitval, huiduitslag en jeuk kunnen daarvan nare gevolgen zijn.

Beter is dus gedoseerd paranoten tot je te nemen. ‘Gewoon niet te gek’ en lekker gebruiken ook bij het bakken van brood, koekjes, taarten en cake.

