Dit dieet maakt kans op overlijden kleiner én is goed voor de planeet, volgens onderzoek

Een dieet dat echt goed is voor de mens én voor de planeet? Volgens een Amerikaans onderzoek bestaat het, schrijft de NOS. De naam van dit dieet: het Planetary Health Diet.

Wat is het Planetary Health Diet?

Het Planetary Health Diet, ook wel het planetair dieet of het win-win-dieet genoemd, dateert uit 2019. De Lancet-EAT-commissie introduceerde de voedingsrichtlijnen op om de wereldbevolking op een gezonde manier en duurzame manier te blijven voeden.

Het is een flexitarisch dieet, oftewel: semi-vegetarisch. Het bestaat voor 50 procent uit groente en fruit en verder uit granen, noten en zaden en een klein beetje vlees, het liefst wit vlees. Om dit dieet te volgen, moet je met name rood vlees en suiker vaker laten staan, en meer groente, fruit, noten en zaden eten.

Voordelen van dit dieet

Nooit eerder werd dit dieet zo grondig onder de loep genomen, zeggen de onderzoekers. Ze ontdekten dat dit dieet de kans op overlijden door onder meer kanker, hart- en vaataandoeningen en longziekten 30 procent kleiner maakt. Het zorgt voor een lager risico op alle belangrijke oorzaken van overlijden.

Waar men er bij de introductie van het Planetary Health Diet nog vanuit ging dat er gezondheidswinst was, blijkt die er nu dus echt te zijn. Mogelijk is de winst die behalen te valt zelfs nog groter, omdat alle deelnemers in de gezondheidszorg werken en dus mogelijk al gezond zijn.

Dieet ook goed voor het milieu

Aan de andere kant doe je dus ook de planeet een plezier. Het zou leiden tot 29 procent lagere uitstoot van broeikasgassen en ruim 50 procent minder landgebruik voor de productie van voeding.

Klinkt als het perfecte dieet, maar hoofdonderzoeker Walter Willett is nog niet heel optimistisch als het gaat om een massale uitrol. „Veranderingen in gedrag kosten altijd veel tijd. Bovendien worden de milieu- en gezondheidskosten van voeding niet altijd doorberekend in de prijs. En er zijn nog steeds veel subsidies voor ongezonde voeding.”

