Deze dingen eet je beter niet op een lege maag bij het ontbijt

Sommige producten laat je op een lege maag beter staan. Want hoewel onderstaande voedingsmiddelen zeker niet ongezond zijn, hebben ze niet altijd het juiste effect als onze buik leeg is. En wellicht koos jij al die tijd bij het ontbijt wel net het verkeerde om de dag mee te beginnen.

Een lege maag hebben we toch veelal als we uit ons bed stappen en ons aan het ontbijt willen wagen. En het Duitse gezondheidsplatform Fit for Fun benadrukt dat een gezond ontbijt een belangrijke motor voor jouw dag kan zijn. Een gezond en uitgebalanceerd ontbijt bestaat volgens het gezondheidsplatform idealiter uit complexe koolhydraten, eiwitten en vezels.

Maar er zijn ook producten die je beter als ontbijt nog even overslaat. Sommige voedingsmiddelen kunnen er namelijk voor zorgen dat jouw spijsvertering van de leg raakt. Nu we het toch over het ontbijt hebben, poets je je tanden beter voor of na het ontbijt? Daar geeft deze tandarts antwoord op.

Welke producten laat je liever achterwegen bij een lege maag?

1. Rauwe groenten

Rauwe groenten zijn gezond. Ze bevatten vitamines, vezels en mineralen en daar gaat ons lichaam hartstikke goed op. Maar rauwe groenten, zoals paprika of tomaat, aan jouw ontbijtritueel toevoegen is dan een minder goed idee. Jouw maag kan dan namelijk behoorlijk in opstand komen. Rauwe groenten vragen namelijk nogal wat van jouw spijsvertering.

2. Yoghurt

Ja, wij stonden van deze ook een beetje gek te kijken. Want ontbijten met een bakje yoghurt, dat doen we allemaal toch weleens? Je zult ook niet veel ongemakken ervaren als je ontbijt met wat yoghurt, tenzij je een extreem gevoelige maag heb. Maar toch valt er iets over yoghurt te zeggen. Yoghurt is namelijk maar gedeeltelijk gezond op een lege maag. De gezonde melkzuurbacteriën worden door een lege maag niet goed opgenomen. In plaats daarvan doodt agressief maagzuur al de goede bacteriën voordat ze de darmen bereiken.

Wat je beter kunt doen? Eet bijvoorbeeld eerst wat noten of havermout. Dan is je maag ietwat gevuld en worden de bacteriën een stuk beter opgenomen.

3. Bananen

Ook zo’n snel ontbijt dat menig mens nuttigt. Te laat voor de trein? Haast voor werk? Hoppa, een banaan erin en je bent weg. Maar blijkbaar is het eten van een banaan op de nuchtere maag geen goed idee. Net als andere voedingsmiddelen die glucose bevatten, zorgen bananen ervoor dat de bloedsuikerspiegel stijgt. Kort daarna daalt die bloedsuikerspiegel weer. Het resultaat? De rest van de dag heb je vaak te maken met trek in eten.

4. Zuur uit citrusvruchten

Een lekker groot glas jus d’orange of een grapefruit bij het ontbijt? Lekker, maar ook beter niet op een lege maag. Het zuur in citrusvruchten kan namelijk brandend maagzuur veroorzaken. En voor alle gezondheidsgoeroes die hun dag starten met citroenwater of citroenthee? Dat kan dan weer wel, omdat het citroensap sterk verdund is met water. Volgens Fit for Fun is de dag beginnen met citroenwater juist hartstikke gezond.