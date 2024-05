Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe gezond is bleekselderij?

Als je wil afvallen, ga je al snel op zoek naar gezonde tussendoortjes die laag in calorieën zijn. Bleekselderij is voor veel mensen iets waar ze snel naar grijpen als er wat overtollige kilo’s af moeten. Maar hoe gezond is bleekselderij eigenlijk, wat is de voedingswaarde ervan?

Ben je op zoek naar tips om ‘slim’ te snacken, dan is dit artikel ook wat voor je. Daarin tippen we allerlei snacks die je prima kunt eten als je moet letten op wat en hoeveel je binnenkrijgt.

Misschien heb je weleens gehoord dat je door bleekselderij te eten meer calorieën verbrandt dan je er binnenkrijgt. Dat komt omdat je lichaam met alleen al het basisfunctioneren calorieën verbrandt en bleekselderij laag in calorieën is. Maar of het nou echt een vetverbrander is… Uit de informatie die het Voedingscentrum beschikbaar heeft, leren we dat er in een schaaltje van zo’n 70 gram bleekselderij slechts 10 calorieën zitten.

Er zit geen vet in bleekselderij en slechts 1,4 gram koolhydraten. Dat maakt het dus een prima snack voor als je wil afvallen, al zijn veel mensen niet de grootste fan van de smaak. Je kunt er daarom zelf wat hummus bij maken om in te dippen, of bijvoorbeeld een sausje met yoghurt en kruiden. Stuk gezonder dan een saus op basis van mayo.

Maar goed, calorieën en koolhydraten zijn niet de enige dingen in bleekselderij. Er zit ook betácaroceen in de groente, dat je lichaam omzet in vitamine A. Ondanks dat de stengels weinig calorieën bevatten, zitten er wel veel vezels in. Dat geeft je een vol gevoel én helpt je stoelgang op weg. Bleekselderij bevat daarnaast veel kalium, calcium, en je krijgt door het eten van bleekselderij ook vitamine C, K en foliumzuur binnen.

Bleekselderij of het sap daarvan is echter geen wondermiddel. Sterker nog, als je sap van de stengels van bleekselderij maakt, en het dus niet kauwt, gaan de vezels verloren. Het geeft je dan een minder vol gevoel en helpt je stoelgang minder op weg.

