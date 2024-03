Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Gezonde’ producten die niet zo gezond zijn als je denkt: experts delen welke dat zijn

Je kent het vast wel: denkende dat je iets gezonds hebt gekocht in supermarkt, maar dat je later leert dat het toch niet zó gezond was. Wat zijn producten die niet zo gezond zijn als men vaak denkt?

Onlangs zette Metro uiteen wat gezonder is tussen deze twee snacks: popcorn of chips?

Producten op een rij

HuffPost zet met behulp van voedingsdeskundigen, diëtisten en andere experts een aantal producten op een rij. Te beginnen met mueslirepen. Ze kunnen als gezonde snacks worden beschouwd omdat ze granen, noten en gedroogd fruit bevatten, aldus cardioloog Amar Shere. „Maar veel mueslirepen bevatten veel suiker, geraffineerde granen en kunstmatige smaak- en kleurstoffen.”

„Ze bevatten soms ook veel calorieën terwijl ze weinig proteïnen en vezels bevatten, die je langer vol houden.” Kies voor degene met de minste suiker en de meeste vezels, luidt de tip.

Dan: yoghurt. Het is lekker, makkelijk en gezond zou je zeggen. Maar, zeggen experts tegen HuffPost, pas op voor yoghurts met een smaakje. „Die worden vaak aangeprezen als een eiwitrijke, caloriearme optie. Maar, zegt professor Albert-Laszlo Barabasi, „veel gearomatiseerde yoghurt zit vol met suiker, kunstmatige zoetstoffen en smaakstoffen”.

Gezond of toch ongezond?

Vleeswaren als broodbeleg kunnen je ook op het verkeerde spoor zetten. „Niet alle vleeswaren zijn hetzelfde. Sommige bevatten veel natrium en weinig proteïnen”, aldus Shere. Daarnaast vertelt Shere dat kokosolie niet de beste bakolie is. „Kokosolie bevat veel verzadigde vetten, die het cholesterolgehalte kunnen verhogen. Olijf- of avocado-olie zijn gezondere keuzes, omdat ze grotendeels uit onverzadigde vetten bestaan.”

In de winkel gekochte vruchtensap is vaak ook niet echt zo gezond als je zou willen, deelt diëtist Ro Huntriss. Het is altijd het beste om een heel stuk fruit te eten, dat vezels bevat, wordt geadviseerd. „Als je toch vruchtensap wilt drinken, vergelijk dan producten om de optie met de minste suiker en de minste toegevoegde ingrediënten te kiezen.”

Balans is de sleutel

Balans is de sleutel, zeggen de experts concluderend. „Het is noodzakelijk om te genieten van de voedingsmiddelen waar je van houdt terwijl je ook streeft naar een gezond eetpatroon.”

