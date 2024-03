Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Havermout vs. haverzemelen: wat is gezonder?

Een bakje (warme) havermout kan heerlijk zijn ‘s ochtends. Roer er wat vers fruit, pindakaas en noten door, en je maakt het geheel wat spannender. Want havermout op zichzelf is nou niet echt een gevarieerd palet van smaken. Maar er bestaan ook haverzemelen. Wat is dat precies en zijn haverzemelen gezonder dan havermout?

Allereerst: beide varianten zijn an sich gezond. Alles met mate, natuurlijk, maar je kunt beter elke dag een bakje havermout met fruit en noten eten dan steevast je ochtend beginnen met witbrood met hagelslag.

Havermout en haverzemelen

Wat zijn haverzemelen eigenlijk? Haverzemelen komen van haverkorrels, maar zijn, in tegenstelling tot havermout, het buitenste vliesje. Havermout zijn geknipte en geplette haverkorrels. Zemelen bevatten daarom meer antioxidanten dan havermout en helpt net als havermout bij het onder controle houden van je cholesterol. Daarnaast vermengen zemelen zich in je lichaam met vetten en suikers, en nemen die, omdat het lichaam alle vezels in zemelen niet goed op kan nemen, mee naar buiten.

Maar waar je van havermout zo een bakje à 40 gram kunt opeten voor het ontbijt, is het bij zemelen aanbevolen niet meer dan vier eetlepels te eten. Ze kunnen naast vetten en suikers namelijk ook nuttige voedingsstoffen mee naar buiten nemen. Je moet ook goed drinken als je haverzemelen eet, ze hebben veel vocht nodig om goed te kunnen werken.

We duiken in de voedingswaarde van havermout en haverzemelen, onderzocht door het Voedingscentrum.

Haverzemelen Havermout 18 calorieën 18,5 calorieën 0,4 gram vet 0,4 gram vet 0,1 gram verzadigd vet 0,06 gram verzadigd vet 2,5 gram koolhydraten 3 gram koolhydraten 0,1 gram suiker 0,1 gram suiker 0,8 gram vezels 0,36 gram vezels 0,9 gram eiwit 0,6 gram eiwit 0 gram zout 0 gram zout *Per eetlepel/5 gram *Omgerekend naar 5 gram

Op een paar gebieden ‘wint’ de haverzemelen het. Zo bevat het iets minder calorieën en minder koolhydraten. Het bevat ook meer vezels en meer eiwitten. Maar er zit ook iets meer (verzadigd) vet in.

Wat is gezonder?

Zomaar één van de twee gezonder noemen, is een beetje lastig. Vooral omdat je ze niet op dezelfde manier en in dezelfde hoeveelheid eet. Het is belangrijk te letten op wat jij belangrijk vind en op welke manier je van plan bent het te eten. Wel moet genoemd worden dat haverzemelen en havermout beiden een positief effect hebben op je lichaam, mits met mate gegeten. Omdat haverzemelen meer vezels bevatten, kunnen ze wel je stoelgang soepeler maken én verminderen ze de kans op hart- en vaatziekten (zoals andere vezels ook doen).

