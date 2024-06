Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voedingsdeskundige deelt hacks om minder suiker te eten

Suiker is heerlijk en geeft ons energie, maar (toegevoegde) suikers zijn ook schadelijk. Daarom start vandaag de Week Zonder Suiker, georganiseerd door het Diabetes Fonds. Onlangs waarschuwde het Diabetes Fonds voor een ‘diabetesgolf’ door het grote aantal mensen met prediabetes. Zo herken je de symptomen van diabetes. Een voedingsdeskundige deelt hacks om minder suiker binnen te krijgen.

Per dag eten Nederlanders zo’n veertien suikerklontjes, maar ze denken dat het er zeven zijn. Dat komt neer op een onderschatting van 10 kilo per jaar. En die suikers zitten naast in snoep, koek en frisdrank ook in pakjes en zakjes. Een week zonder toegevoegde suikers dus, vanaf vandaag. Suikers in fruit kun je namelijk moeilijk vermijden, je wil immers wel gezond en gevarieerd eten.

Hacks om minder suiker te eten

Volgens het Diabetes Fonds heb je meer energie als je minder suiker eet en blijft je bloedsuikerspiegel stabieler. Ook kun je makkelijker afvallen, verklein je het risico op diabetes type 2, heb je minder last van je buik en slaap je beter. Minderen daarin is echter best lastig, dus geeft voedingsdeskundige Marvin Grouw zijn tips:

Leer etiketten lezen

„Het eerste wat je moet doen, is leren hoe je voedingsetiketten leest”, tipt Grouw. Als je op de ingrediëntenlijst op zoek gaat naar alleen het woord ‘suiker’, kom je er niet. Dat tipte Neeke Smit, diëtist bij het Diabetes Fonds, onlangs ook al. „Om suiker te herkennen is letten op woorden die eindigen op -ose, zoals dextrose, of -stroop en -siroop belangrijk.” En daarnaast: is suiker genoemd als één van de eerste ingrediënten? Dan is er naar verhouding veel van gebruikt.

Drink meer water

Drink jij bij het avondeten een glas cola of begin je je dag steevast met een vruchtensapje? Dan krijg je in één keer een klap suikers binnen. „Vervang deze dranken door water, het beste alternatief, of anders ongezoete thee of zwarte koffie”, tipt voedingsdeskundige Grouw. „Aan je thee kun je dan voor wat extra smaak nog een schijfje citroen of muntblaadjes toevoegen.”

Maak een plan

„Een van de beste manieren om je suikerinname te beheersen, is door je maaltijden van tevoren te plannen en voor te bereiden”, onderstreept Grouw. „Dit helpt je om de verleiding van suikerrijke kant-en-klare maaltijden en snacks te vermijden en zorgt ervoor dat je altijd gezonde opties bij de hand hebt.”

Kies de juiste alternatieven

As je erachter komt dat één van je favoriete producten veel suikers bevat, is het slim om daarvoor een passend alternatief te kiezen. Het Voedingscentrum adviseert bijvoorbeeld om producten met toegevoegde suikers te vervangen door alternatieven, bijvoorbeeld magere (minder vet) of natuurlijke varianten. „Je kunt bijvoorbeeld gezoete (melk)dranken inruilen voor magere of halfvolle melk of yoghurt en koekjes, chocolade en snoep voor snoepgroenten.”

Wees een beetje creatiever

Suiker is echt niet nodig om eten lekker te maken. Je kunt met bijvoorbeeld kruiden en specerijen ook een heel eind komen. „Probeer bijvoorbeeld kaneel, nootmuskaat, vanille-extract of kardemom toe te voegen aan je ontbijtgranen, yoghurt en smoothies”, tipt de voedingsdeskundige.

