Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe (on)gezond is ijskoffie en hoeveel calorieën bevat het?

IJskoffie is een heerlijke zomerse dorstlesser. Maar met allerlei siropen en smaakmakers eraan toegevoegd, is het niet zo heerlijk voor je gezondheid, toch? We gaan te rade bij een diëtist over het (on)gezonde van ijskoffie.

Hoewel koffie voordelen heeft voor je gezondheid, ligt dat bij ijskoffie toch wel anders. Het is namelijk een behoorlijke suikerbom.

De prijzen van koffie stijgen overigens, we zetten uiteen welke koffie je het voordeligst kunt drinken.

Is ijskoffie (on)gezond?

In hoeverre is ijskoffie gezond? „Als je kijkt naar de kant-en-klare ijskoffies in de supermarkt, zitten die vol met suikers en ander onnodige toevoegingen”, zegt diëtiste Anna Hecheltjen. „Je kunt het beste heel makkelijk en goedkoop zelf ijskoffie maken.” Daarvoor zet je sterke koffie, die je koud laat worden. Vervolgens voeg je koude melk naar keuze toe.

Een andere variatie is om de koffie en melk met ijsblokjes te blenden. „Als je toch een zoetige smaak wilt, zou ik eerder kiezen voor Ahornsiroop. Dat is niet per se gezond, maar wel veel minder ongezond dan geraffineerde suikers, omdat er mineralen in zitten.”

‘Qua calorieën een halve maaltijd’

Loop je op een warme zomerdag door de stad en heb je zin in een ijskoffie? „Bij Starbucks kun je vragen naar ‘cold brew’”, zegt de diëtiste. „Je kunt vragen om koude koffie met koude melk en ijsklontjes.” Aan kant-en-klare ijskoffie is namelijk vaak siroop toegevoegd, of slagroom, zoals bij een frappuccino. Hoeveel calorieën erin zitten, weet Hecheltjen niet exact, omdat dit afhankelijk is van de hoeveelheid siroop. „Maar zonder dat je je daarvan bewust bent, staat het al snel gelijk aan een halve maaltijd.”

IJskoffie met siroop, roomijs of slagroom zorgt voor extra calorieën

Of het gezond is, is afhankelijk van wat je erin doet, zegt Marije Verwijs, expert voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. „Koffie zelf is heel gezond, het valt binnen de Schijf van Vijf. Maar wat je verder zelf in je koffie stopt, maakt het gezonder of juist ongezonder”, zegt Verwijs. „Aan sommige varianten wordt suiker toegevoegd, bijvoorbeeld een zoet siroopje, roomijs of een toef slagroom.” Slagroom zorgt naast suiker ook voor verzadigde vetten. Als je dat een keer doet, bijvoorbeeld om jezelf te verwennen, kan dat geen kwaad. „Maar doe je dat regelmatig, dan vergroot je de kans op overgewicht.”

„Kies een ijskoffie met zo min mogelijk suiker”, adviseert de voedingsexpert. Zelf maken is natuurlijk nog beter, zodat je precies weet welke ingrediënten erin gaan. „Als je voor een ijskoffie met een zoete smaak wilt gaan, maak hem dan klaar met plakjes banaan, koude koffie en melk, die je dan blendt. Je koffie heeft dan een bananensmaak.”

Welke ijskoffie bevat de meeste suiker?

Het Voedingscentrum heeft op een rij gezet welke ijskoffie de meeste suikers bevat, inclusief melksuiker. Eén suikerklontje staat gelijk aan vier gram suiker.

Kant-en-klare ijskoffies bevatten vaak meer suiker dan je denkt. Een deel is melksuiker, maar het merendeel zijn toegevoegde suikers. Hoeveel suiker er in ijskoffie zit, is erg uiteenlopend. Zo is er ijskoffie met slechts twee suikerklontjes, maar ook een variant met maar liefst zeven suikerklontjes. Vooral de Starbucks Frappuccino Cookies & Cream is met 250 ml en zeven suikerklontjes een flinke caloriebom.

Vijf klontjes suiker

Op nummer twee van ijskoffies met de grootste hoeveelheid suikers, staat de IJskoude Espresso van Albert Heijn. Deze ijskoffie bevat 5,5 ijsklontjes. Verder komen ook Melkan IJskoffie Macchiato en Jumbo IJskoffie Caramel niet goed uit de bus. De Douwe Egberts Ice Cappuccino doet het met maar liefst vijf ijsklontjes niet veel beter. Als het gaat om kant-en-klare ijskoffies, past alleen de Skinny Latte van Douwe Egberts binnen de Schijf van Vijf.

Reacties