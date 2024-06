Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is witbrood ongezonder dan bruinbrood?

We leven in een echt broodland. Gemiddeld eet de Nederlander namelijk 3,3 sneetjes brood per dag. Veel mensen vinden witbrood net even iets lekkerder dan bruinbrood. Maar is witbrood ongezonder?

Vroeger kreeg je het ongetwijfeld vaak te horen van je ouders: witbrood is ongezonder dan bruinbrood. Daar zit volgens diëtist Joris Brand een kern van waarheid in, vertelt hij aan Metro. „Het bevat ongeveer twee tot drie keer minder vezels dan bruinbrood. Hierdoor bevat bruinbrood ook meer mineralen zoals ijzer, magnesium en kalium, en vitaminen met name meer b6.”

Bruinbrood is populairder

Tegenwoordig is bruinbrood ook veel meer in trek. Mensen bestellen volkoren, zuurdesem of andere ‘gezondere’ broden. Dat merkt ook Angelo Giezen. Hij is franchisenemer bij Bakker Bart en ziet dagelijks vele broden aan zich voorbij gaan in zijn bakkerij. „Ook de meerzaden-broden doen het erg goed bij ons”, vertelt hij aan Metro.

Volgens hem is witbrood „niet per se ongezonder dan bruinbrood. Het verschil is dat er minder voedingsstoffen in zitten. Dit zorgt ervoor dat je er meer van kunt eten. En als je het dan ongezond belegt, wordt het wel ongezond. Maar dat ligt dus aan wat je er op doet en in principe niet aan het brood.” Het klassieke witbrood met roomboter en hagelslag mag je dus niet wegzetten als ‘healthy’, helaas.

In onze cultuur wordt er veel brood gegeten, veelal bij het ontbijt en bij de lunch. We halen hier veel belangrijke voedingsstoffen uit die we dagelijks nodig hebben. Hoe komt het dat die niet in witbrood zitten? Giezen: „In bruinbrood zitten meer vezels, vitamines en mineralen doordat de graankorrel niet helemaal stuk is gedraaid.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Witbrood niet in de Schijf van Vijf

Het Voedingscentrum heeft witbrood niet in de Schijf van Vijf staan. Bruinbrood staat daar wel in. „Wanneer er in bruinbrood minder dan 4,5 gram vezel in zit per 100 gram, is het een minder gezonde keuze”, leggen ze uit.

Witbrood wordt over het algemeen als minder gezond gezien omdat het minder goed vult. Brand: „Dit komt doordat het minder vezels bevat. Vezels zorgen voor een vol gevoel als je die inneemt, vertragen de maagontlediging en zorgen voor een verzadigingsgevoel de volgende dag via de dikke darm. In de dikke darm zorgen ze voor een goede darmwerking en groter volume van de ontlasting dat prikkels geeft van verzadiging aan de hersenen.”

Zo maak je witbrood toch vezelrijk

Maar wat als je bruinbrood echt niet weg krijgt of lekker vindt? Dan moet je volgens de diëtist zorgen dat je vezels op een andere manier binnenkrijgt. „Ik adviseer vezelrijk beleg zoals pindakaas, hummus of notenpasta of een extra supplement bij de maaltijd zoals rauwkost of fruit. Deze producten zorgen er dan voor dat de maaltijd voldoende vezels bevat.” Je kan ook kiezen voor andere producten. „Zoals een maaltijd met haver: havermoutpap, overnight oats of zuivel: yoghurt met fruit of muesli, granola-variant.”

Nederland is overigens niet het enige broodland. Duitsland staat bekend om de schnitte broodjes. In Turkije hebben ze heerlijk Turks brood. En in Frankrijk hebben ze croissantjes, stokbrood en zelfs een postzegel die naar brood ruikt, schreef Metro eerder al.

Reacties