Voeding onder de loep: waarom is soep eigenlijk zo gezond?

In de rubriek Voeding onder de loep delen we een wetenschappelijke kijk op voeding en gezondheid. Het internet staat vol met claims over deze twee brede onderwerpen, maar klopt die informatie wel? Met behulp van verschillende experts bieden we duidelijkheid. Met vandaag: waarom is soep toch zo gezond?

Een kom soep lijkt hét wondermiddel te zijn als je ziek bent. Hoe komt het toch dat een vers soepje zo gezond is? Metro vroeg het aan voedingsdeskundige Camella Bot.

Verloren vitamines

Om te bepalen waarom soep zo gezond is, moeten we het eerst hebben over groenten en de vitamines die verloren gaan tijdens het koken. Want dat er vitamines verloren gaan, is zeker. Volgens Bot hoef je je daar alleen geen zorgen over te maken. „Groenten zijn altijd een goed idee. Het is belangrijk om je groenten te bereiden op de manier die jij het lekkerst en het prettigst vindt. Alleen dan lukt het je om ze op te eten.”

Volgens de voedingsdeskundige is de wijze waarbij je de groenten niet te lang verhit, het gezondst. „Koken is top, kook de groenten alleen niet helemaal door en door. Ook grillen, wokken en stomen zijn goed. Gebruik daarnaast niet te veel bereidingsvet, en laat de groenten niet te lang in het vet staan.”

Bot raadt dus aan om voor de bereidingsmanier te kiezen die jij lékker vindt. „Dat er wellicht wat vitaminen verloren gaan omdat jij het lekker vindt de groenten helemaal door te koken, dan is dat maar zo. Doe wat je kunt, en zorg ervoor dat je dagelijks minimaal 200 gram groenten binnenkrijgt. Liever genoeg groenten met wat minder vitamines, dan weinig groenten met veel vitamines.”

Waarom soep zo gezond is

Dan nog even terug naar de soep. Tijdens het bereiden van de soep, kook je groenten door en door. Hoe komt het dan toch dat soep wél zo gezond is? „De vitamines die verloren gaan tijdens het koken, blijven achter in het water. Soep is daarom top, de vitamines blijven in het kookvocht waardoor je ze goed binnenkrijgt.”

