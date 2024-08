Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze groente heb je waarschijnlijk nog nooit gehad, maar is wel super gezond

Eet je genoeg groente? Dat houdt je gezond en het is ook gewoon hartstikke lekker. Maar welke groente is nou het gezondst en kun je dus het beste op je bord leggen?

De universiteit van New Jersey is aan de slag gegaan met die vraag. Ze hebben de 41 gezondste voedingsmiddelen onderzocht. En het resultaat is nogal opvallend: waterkers is namelijk het gezondst. Grote kans dat je het nog nooit gegeten hebt, maar probeer het eens.

Het groeit (bijna) overal

Waterkers is een kruidachtige plant. Voor de kenners: hij komt uit de kruisbloemenfamilie en groeit op vochtige plaatsen. Je vindt de plant op alle werelddelen behalve Antarctica, schaars kun je het dus allerminst noemen.

Wist je dat meer groente en fruit eten zorgt voor een minder hoge bloeddruk? Ook is het goed voor je hart en nieren, schreef Metro eerder.

Waterkers is zo gezond omdat er heel veel vitamines in zitten, zoals A, C en K. Ook zit het boordevol ijzer en calcium. Het zorgt voor een goede weerstand en houdt je botten sterk. In de traditionele geneeskunde wordt waterkers gebruikt bij te hoge bloeddruk of hoge cholesterolwaarden.

Het mooie aan waterkers is dat je het bijna overal in kunt stoppen. Een lekkere salade, je smoothie in de ochtend, een goed gevulde soep; gooi het erbij. Eet je het koud, dan proef je de smaak beter dan als je het warm eet. Waterkers is trouwens niet hetzelfde als tuinkers.

Welke groente is nog meer gezond?

Naast waterkers staan er nog veel meer groenten op de lijst van de onderzoekers. Spinazie is bijvoorbeeld hartstikke gezond, maar dat wist je waarschijnlijk al wel. Ook broccoli, rode peper en snijbiet horen in je groentela te liggen. Op plek twee staat Chinese kool.

Haal je graag een BLT-broodje bij je favoriete restaurant? Dan is er goed nieuws voor je: hoofdingrediënten sla en tomaat staan ook in de lijst met gezonde producten.

De onderzoekers hebben nog wel een disclaimer: „Voordat je naar de supermarkt gaat en je kar vol waterkers stopt, bedenk dan dat geen enkel voedingsmiddel alles kan bieden wat je nodig hebt.”

