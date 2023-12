Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat maakt avocado gezond? 10 gezondheidsvoordelen op een rij

De avocado is een populaire superfood die we maar al te graag op toast, in salades, smoothies of de quacamole gooien. Maar een avocado is ook gezond. Kende jij deze gezondheidsvoordelen van de groene vrucht?

De avocado kent zijn oorsprong in Mexico en Centraal-Amerika. De Persea Americana, zoals de volledige benaming van de avocado-boom klinkt, valt onder de bessen-familie, waar onder meer ook kaneel en laurier toe behoren.

Vitamines, mineralen vetten en vezels

Een avocado is gezond. Net als dat blauwe bessen dat ook zijn. De groene vrucht bestaat namelijk uit gezonde vetten, vezels, vitaminen en mineralen. In een avocado zitten bijvoorbeeld belangrijke stoffen zoals magnesium, kalium, vitamine B1, B2, B6, B11, C en E.

Voedingsdeskundige Jo Williams somt tegen de BBC verschillende gezondheidsvoordelen van de groene vrucht op. Gezondheidsvoordelen die ook op de gezondheidsplatformen Healthline en Medical News Today benoemd worden.

Gezondheidsvoordelen van avocado

Rijk aan essentiële en ontstekingsremmende stoffen (bovengenoemd) Goed voor hart, vaten en bloeddruk, stellen onderzoekers Helpt cholesterol op peil te houden Zorgt voor een verzadigd gevoel, blijkt uit onderzoek Houdt de ogen gezond Goed voor de darmgezondheid en spijsvertering Goed voor zwangere vrouwen en borstvoeding Ondersteund bot-gezondheid Vermindert risico op bepaalde kankervormen Vermindert depressieve gevoelens

Nadelen

Eigenlijk kleven er weinig nadelen aan de superfood. Voedingsdeskundigen en gezondheidsexperts zijn lovend over deze groene voedingsbron. Wel staat ter discussie hoe duurzaam en milieubewust de productie van avocado’s is en avocado-letsel is inmiddels een serieuze term bij doktoren. Bij dat laatste gebeuren er namelijk ongelukken als mensen met een mes de vrucht ontpitten.

Maar mocht je nauwkeurig jouw calorieën in de gaten houden? Dan pak je beter niet iedere dag een avocado eten. Een avocado bevat namelijk 250 tot 320 calorieën en 20 gram vet. Een mens wordt aanbevolen om gemiddeld 30 gram vet per dag te nuttigen. Met één avocado schiet je dus al een eind op. Diëtisten adviseren, aan kookprogramma 24Kitchen, om niet meer dan een halve avocado per dag te eten. Volgens Williams is de Mexicaanse vrucht inderdaad hoger in calorieën in vergelijking met andere vruchten. Maar helpt dit juist bij een verzadigd gevoel. Hij maakt zich dan ook niet zo’n zorgen over het vetgehalte van de groene vrucht.

En naast gezondheidsvoordelen, kun je ook nog een hoop andere onverwachte dingen met avocado’s doen. Metro schreef ze voor je op.

