Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alcohol drinken tijdens een vlucht: volgens een onderzoek zijn dít de gevolgen

Wat de reden ook is om aan een alcoholische versnapering te beginnen tijdens een vlucht of op het vliegveld, alcohol heeft gevolgen voor de gezondheid. Maar hoe zit het met de impact van alcohol als je eenmaal hoog in de lucht zit? Een onderzoek geeft inzicht.

De gevolgen van alcohol worden er in ieder geval niet minder op, zo hoog in de lucht in een vliegtuig.

Alcohol drinken in het vliegtuig

De impact is volgens het onderzoek zelfs erger. Het probleem zit hem in de combinatie van alcohol en cabinedruk, die op kruishoogte een bedreiging kan vormen voor de gezondheid van het hart. Dit is volgens het onderzoek vooral het geval als je een dutje doet na het nuttigen van een alcoholisch drankje of twee.

De bevindingen, gepubliceerd in het blad Thorax, tonen aan dat de combinatie van slaap en drank de hoeveelheid zuurstof in het bloed kan verlagen en de hartslag tijdelijk kan verhogen – en leeftijd speelt geen rol, want het kan zelfs gevolgen hebben voor jonge en gezonde mensen.

Cabinedrukniveau

De resultaten tonen aan dat hoe hoger het alcoholgebruik, hoe groter de impact kan zijn. Daarom hebben de onderzoekers voorgesteld om strengere beperkingen op te leggen aan het schenken van alcohol aan boord.

Als onderdeel van het onderzoek verdeelden ze 48 mensen tussen 18 en 40 willekeurig in groepen op basis van hun leeftijd, geslacht en BMI. De helft van deze mensen werd toegewezen aan een slaaplaboratorium onder normale luchtdrukcondities en de andere helft aan een kamer die de cabinedrukniveaus op kruishoogte nabootste. In elke groep sliepen 12 mensen vier uur volledig nuchter, terwijl 12 mensen even lang sliepen nadat ze alcohol hadden gedronken.

De bevindingen concludeerden dat bij degenen die alcohol hadden gedronken, de diepe slaap aanzienlijk werd beïnvloed en werd teruggebracht tot slechts 46,5 minuten bij de combinatie van alcohol en kruishoogteniveaus. Zonder alcohol kregen passagiers gemiddeld 67,5 minuten van deze cyclus.

‘Aanzienlijke belasting voor slaap’

„Samen geven deze resultaten aan dat, zelfs bij jonge en gezonde mensen, de combinatie van alcoholinname met slapen onder deze omstandigheden een aanzienlijke belasting vormt voor de slaap en gezondheid en kan leiden tot verergering van de symptomen bij patiënten met hart- of longziekten”, concludeerde de studie.

Was je dus van plan om tijdens de vlucht slaap in te halen of de tijd te doden door een heerlijk dutje te doen? Dan kun je volgens dit onderzoek dus beter kiezen voor drankjes zonder alcohol.

Reacties