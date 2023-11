Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de verrassende voordelen van elke dag een handje blauwe bessen eten

Ze zijn kerngezond, die kleine, blauwe bessen. Fris in de zomer, maar ook in de winter verrukkelijk in warme ontbijtjes. Blauwe bessen zijn rijk aan antioxidanten en neutraliseren vrije radicalen. De vrucht bevat weinig vet, maar veel vezels. Een handje blauwe bessen is dus erg voedzaam!

Dat blauwe bessen een goede aanvulling zijn op jouw voedselinname, moge duidelijk zijn. Ze zijn lekker, maar vullen ook goed. Je kunt ze gebruiken in een ontbijt-smoothie, in de havermout of als snack met een handje noten. Vaak vergeet je het en dat is zonde. Alleen als je ze op dagelijkse basis eet, dat schijnt Victoria Beckham bijvoorbeeld ook te doen, heeft het zin. Daarom een opfrisser wat blauwe bessen betreft!

De voordelen van een handje blauwe bessen

We hebben het over een handje blauwe bessen, omdat dit vaak al voldoende is om er baat bij te hebben.

Natuurlijke bron van vitamine C

Dat vitamine C onmisbaar is voor ons lichaam, weten we. Alleen dat je een hoge dosis vitamine C gewoon uit blauwe bessen kunt halen, is niet helemaal duidelijk. Er zijn nog veel mensen die supplementen slikken, terwijl een handje vol blauwe bessen al 25 procent van jouw dagelijkse behoefte bevat. Goed voor je immuunsysteem en de aanmaak van collageen voor een stralende huid.

Stimuleert afvallen

Een handje blauwe bessen per dag, helpt bij afvallen. De bessen bevatten namelijk catechinen, die verantwoordelijk zijn voor het activeren van de vetverbranding in de vetcellen van de buik. Wanneer je voldoende catechine inneemt, wordt de verbranding van buikvet ruimschoots verdubbeld. Mensen die een strenge levensstijl nastreven, zweren bij een handje blauwe bessen per dag!

Verlicht keelpijn

Blauwe bessen als remedie tegen keelpijn is niet het eerste waar je aan denkt, maar door het hoge gehalte aan oxidanten, zijn ze erg krachtig als toevoeging aan een waterijsje. IJs verlicht namelijk snel de keelpijn én je kunt ze makkelijk zelf maken.

Pureer de blauwe bessen in een blender met water erbij en giet ze in ijsvormpjes. Uurtje in de vriezer en klaar ben je.

Kanker, hart- en vaatziekten

Wij beweren zeker niet dat blauwe bessen hét medicijn zijn tegen nare ziektes, toch zijn ze in ieder geval gezond en zitten ze vol anthocyanen. Van deze anthocyanen is bewezen dat ze de cardiovasculaire gezondheid verbeteren en vrije radicalen aanvallen.

Deze vrije radicalen zijn een oorzaak van kanker. Het eten van blauwe bessen voorkomt ziektes zeker niet, maar het maakt je op z’n minst een beetje weerbaarder.

De wonderlijke blauwe bessen verminderen namelijk DNA-schade. DNA-schade is een proces dat op dagelijkse basis plaatsvindt. Het is de reden dat mensen verouderen en het vormt een belangrijke oorzaak van aandoeningen als kanker.

Rijk aan voedingsstoffen

Bosbessen zitten vol met essentiële voedingsstoffen zoals niacine, Vitamine C en E, ijzer, riboflavine, foliumzuur, mangaan, kalium en magnesium. Alleen daarom al wil je iedere dag een handje blauwe bessen snacken.

Natuurlijke pijnstiller

Blauwe bessen bevatten salicylzuur, ook wel de pijnstiller die de natuur ons geeft. Want salicylzuur vermindert pijn door bloed in het lichaam te verdunnen.

Ontstekingsremmend

Dat blauwe bessen ontstekingsremmend werken, is ook wetenschappelijk aangetoond. Ontstekingen zijn normale reacties van het immuunsysteem die het lichaam beschermen tegen ziekten en blessures.

Als deze ontstekingen een eigen leven gaan leiden, of zich tegen jouw lichaam keren, kunnen ze aandoeningen zoals auto-immuun ziektes, kanker of depressies veroorzaken.

Het is mooi dat verschillende studies laten zien dat de polyfenolen in het fruit de activiteit van verschillende ontstekingsmarkers remde.

Al met al zijn blauwe bessen dus écht een superfruit. Ze schijnen zelfs het gezondste te zijn van alle vruchten. Daarom is het echt geen overbodige luxe om ze op dagelijkse basis aan jouw routine toe te voegen. Proefpersonen die op dagelijkse basis vier weken lang een liter blauwe bessensap per dag dronken, bleken 20 procent minder DNA-schade als gevolg van vrije radicalen te hebben, wees deze studie uit.

Vorige Volgende

Reacties