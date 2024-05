Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is een airfyrer eigenlijk wel zo gezond? (Plus vijf onverwachte dingen die je erin kunt maken)

De airfryer is niet meer weg te denken uit de keuken van menig huishouden. Het apparaat begon als een gezonde vervanging voor frituren, maar je kunt er allerlei gerechten in bereiden, van cheesecake tot biefstuk. Maar is een airfryer eigenlijk wel zo gezond?

De airfryer is een geliefde keukentool. Hij verwarmt sneller voor dan een oven, verbruikt minder energie en is ook nog eens veel sneller. Veruit de meeste mensen gebruiken hem als alternatief voor frituren. Toch is er veel meer mogelijk met dit keukenapparaat. Wist je bijvoorbeeld dat je er een biefstukje of cheesecake in kunt bereiden? Of wat dacht je van frikandelsushi en tortillachips?

Is voedsel uit de airfryer wel gezond?

Handig, al die gerechten uit de airfryer. Maar dan nu de hamvraag: is dat wel zo gezond? Metro schreef al eerder over de gevaren van voedsel bereiden in de airfryer. Volgens voedselexperts kun je niet zomaar alle ingrediënten en gerechten in de airfryer bereiden, onder meer vanwege het brandgevaar en andere veiligheidsrisico’s.

Maar is het ook gezond? Volgens het Voedingscentrum hangt dat ervan af welk product of gerecht je bereidt in de airfryer. Zo is een frikandel nog steeds geen gezond product, maar is de manier van bereiden wel gezonder dan frituren, omdat je minder vet gebruikt. Dit leidt ook tot een verlaagde calorie-inname. Of de vitamines behouden blijven door bereiding in de airfryer, is helaas nog onduidelijk. Door het bereiden van voedsel, gaat een deel van de vitamines altijd verloren.

Minder acrylamide

Wat wel goed nieuws is, is dat er minder acrylamide vrijkomt bij bereiding in de airfryer dan bij frituren. Acrylamide is een schadelijke stof die kan ontstaan door een reactie tussen suikers (koolhydraten) en asparagine (een bouwsteen van eiwitten). Bij temperaturen vanaf 120 graden komt deze stof vrij.

Gelukkig lijkt het ontstaan van die stof mee te vallen bij het bereiden van eten in de airfryer. Omdat een airfryer op lagere temperaturen bakt dan een traditionele frituur, ontstaat er wel wat acrylamide, maar minder dan bij een traditionele frituur.

Onverwachte gerechten uit de airfyrer

Naast de standaard gerecht die je in of met de airfyrer maakt, kun je er ook dingen in stoppen waar je hiervoor mogelijk nog niet aan had gedacht.

Biefstuk

We trappen af met de biefstuk. Als het gaat om het bereiden van een heerlijke malse biefstuk, is de arifryer (blijkbaar) je beste vriend. Je kunt zelfs een vijftiendelige cursus volgen over het bereiden van je favoriete stukje vlees in de airfryer. Maar ook zonder deze cursus is het verrassend eenvoudig. Je kunt de stand van je airfryer zelfs instellen op rare, medium of doorbakken.

Wil je een rare biefstuk? Verwarm de airfryer tot 180 graden en bak de biefstuk 6 minuten. Gaat je voorkeur uit naar medium? Bak hem dan 8 minuten op 200 graden. Wil je liever doorbakken, bak hem dan 10 minuten lang op 180 graden.

Cheesecake

Dat de airfryer veelzijdig en functioneel is, blijkt wel uit het feit dat je er ook een cheesecake in kunt bereiden. Door de Rapid-Air technologie wordt de airfryermand van boven en onder verwarmd. De lucht circuleert 360 graden, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de warmte. En laat dat nu net ideaal zijn bij het bereiden van taarten!

Het voordeel van cheesecake bereiden in de airfryer in plaats van de oven, is dat ie veel sneller klaar is. In 20-25 minuten tijd, op een temperatuur van 160 graden, heb je al een al een heerlijk stukje taart. Ter vergelijking: in de oven duurt dat al snel 50 minuten.

De basis is heel eenvoudig. Zoek een simpel recept uit op internet, en bak de taart in 20 tot 25 minuten op 160 graden. Laat de cheesecake afkoelen en zet hem 1 tot 3 uur in de koelkast om op te stijven

Tortillachips

Wil je zelf nacho’s of tortillachips bereiden? Ja, ook dat kan heel goed in de aifryer. Als je tortillachips wilt, snijd dan de tortilla’s in driehoekjes. Besprenkel ze met olie en met lekkere kruiden naar keuze. Stel de airfryer in op 180 graden. Na tien minuten heb je heerlijke, krokante tortillachips.

Wil je er nacho’s van maken, dus met kaas en gehakt? Rul gehakt in een pan met mais en kidneybonen. Doe het geheel in een ovenschaaltje met de tortillachips. Doe er vervolgens kaas overheen, en laat het nog tien minuten bakken in de airfryer.

Frikandelsushi

In de lijst met opvallende airfryer-gerechten, mag de frikandelsushi niet ontbreken. De een gruwt ervan, voor de ander is het een guilty pleasure of gewoon een ludiek experiment.

Het is heel eenvoudig: bak frikandellen in de airfryer, zoals je dat normaal gesproken ook zou doen. Kook vervolgens de sushirijst volgens de verpakking. Vervolgens wikkel je de frikandel in een noriblad, en leg je deze op de sushirijst op een sushimat. Daarna rol je de frikandel samen met de mat op. Snij de rol in stukjes en maak ‘m af met saus en uitjes naar keuze.

Pannenkoeken

En ja hoor, ook pannenkoeken kun je bereiden in je favoriete keukentool. Begin met het verdelen van pannenkoekenmix op afzonderlijke stukken bakpapier. Stapel ze vervolgens op elkaar. Plaats de pannenkoekentoren in de airfryer, wacht tot ze gaar zijn. Voor het beste resultaat gebruik je de mix voor Americain pancakes, die een wat dikkere bodem hebben. Maar je kunt het ook proberen met regulier pannenkoekenbeslag.

