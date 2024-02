Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arts tipt 5 voedingsmiddelen die hij eet voor een langer en gezond leven

Arts en ‘lang leven’-specialist Mark Hyman (63) houdt zich bezig met allerlei manieren om gezond ouder te worden. En voor hem zijn vijf voedingsmiddelen heilig in zijn dagelijkse routine.

Deze dokter schreef het boek Young Forever: The Secrets to Living Your Longest, Healthiest Life en deelt deze vijf belangrijke producten. Het zijn voedingsmiddelen die er volgens hem voor zorgen dat je gezond ouder wordt, langer leeft en die het risico op chronische ziekten verminderen.

Dokter deelt favoriete dagelijkse voedingsmiddelen

Zelf leeft Hyman volgens een vrij streng voedingsregime, legt hij aan Fortune uit. De arts is behoorlijk populair op TikTok en pretendeert dat hij biologisch gezien twintig jaar jonger is dan zijn daadwerkelijke leeftijd. En dat wijt hij aan zijn dagelijkse routines en eetgewoonten. Volgens hem hebben mensen namelijk controle op de manier van ouder worden.

Beweging, voeding, stress-management en sociale activiteiten, klinken regelmatig als het gaat over gezond ouder worden. Al mogen we natuurlijk niet vergeten dat onze genen ook nog steeds een bijdrage leveren in ons ouderdomsproces.

Vijf eetgewoonten voor gezond ouder worden

Hyman pleit voor vijf typen voeding, die hij dagelijks nuttigt. Volgens hem dragen deze producten namelijk bij aan een lang en gezond leven.

1. Kruisbloemige groenten

Broccoli, spruitjes, kool en boerenkool zitten vol fytonutriënten die volgens de dokter cruciaal zijn voor het verminderen van ontstekingen en het risico op kanker. Daarnaast bevatten ze magnesium, foliumzuur en vezels, die de spijsvertering helpen.

„Al dat spul bevat verbindingen die de cellulaire ontgiftingsroutes activeren die je mineralenstatus optimaliseren”, aldus de arts. Daarom eet de dokter iedere dag één of twee porties van deze groenten.

2. Olijfolie

In het mediterrane dieet kan olijfolie niet ontbreken. Hyman geeft de voorkeur aan extra virgin olijfolie iedere dag. Deze gezonde vetsoort bevat belangrijke antioxidanten die het risico op chronische gezondheidsproblemen en hartziekten verminderen.

„Gezonde vetten zijn goed voor je”, zegt Hyman. „Je moet ervoor zorgen dat je veel goede vetten binnenkrijgt, en olijfolie is een geweldige manier om dat te doen.”

3. Noten

Cashewnoten, amandelen, walnoten verminderen het risico op diabetes en dragen bij aan je gezondheid en levensduur. Daarnaast zorgt deze vezelrijke voeding ervoor dat mensen een verzadigd gevoel behouden en daardoor langer energiek zijn.

4. Bessen

Bessen bevatten ook een groot aantal antioxidanten en zogenoemde fytochemicaliën. Deze hebben ook een positief effect op onze levensduur. Daarnaast houden ze de darmen gezond, bestrijden bessen ontstekingen en verminderen ze het risico op hartziekten en andere chronische aandoeningen. Daarom pleit de dokter voor een handjevol bosbessen of bramen per dag.

5. Groene thee

Groene thee bevat catechinen, antioxidanten die de hersenen kunnen beschermen tegen ziekten en mensen kunnen helpen gezond ouder te worden.

Hyman leerde daarnaast in het Griekse Icaria, een van de Blue Zones, dat de Grieken regelmatig thee dronken van wilde salie. Dus een gezond kopje kruidenthee doet ons kennelijk goed.

