Deze fabels bestaan er over het eten van eiwitten

Krijg jij dagelijks genoeg eiwitten binnen? Veel Nederlanders weten niet hoeveel eiwitten ze dagelijks überhaupt nodig hebben. Daarnaast bestaan er veel misvattingen over het eten van proteïne, bijvoorbeeld dat je meer zou moeten eten op een dag dat je veel beweegt.

Eiwitten komen voor in dierlijke én plantaardige voeding, bijvoorbeeld in peulvruchten, bonen, noten, vlees, vis, melk en eieren. De aminozuren in de voedingsstof zijn nodig voor de opbouw van je cellen en voor meerdere processen in je lichaam, dus genoeg proteïne binnenkrijgen, is belangrijk.

Fabels over eiwitten

Uit onderzoek van Verian, in opdracht van Optimel, blijkt dat 94 procent van de Nederlanders niet weet hoeveel eiwitten ze op een dag nodig hebben. Uit het onderzoek bleek ook dat mensen niet altijd even geïnformeerd zijn over het eten van proteïne. Zo denken veel mensen dat eiwitten vooral belangrijk zijn voor sporters, terwijl voedingsdeskundigen benadrukken dat íedereen genoeg proteïne binnen moet krijgen.

En dat het beter zou zijn om in één keer veel eiwitten te eten? Dat is ook een fabel. Volgens voedingsdeskundigen doe je er juist goed aan om de gehele dag door voldoende proteïne binnen te krijgen, omdat je lichaam eiwitten niet kan opslaan, zoals bij bijvoorbeeld koolhydraten wel het geval is. 8 op de 10 Nederlanders staan er nooit bij stil wanneer en hoeveel eiwitten ze binnenkrijgen.

Ook denkt 80 procent van de Nederlanders onterecht dat je meer eiwitten moet eten op een dag dat je veel beweegt.

🥚 Hoeveel eiwit heb je per dag nodig? Volgens het Voedingscentrum hebben gezonde mensen per kilogram lichaamsgewicht 0,83 gram eiwit per dag nodig. Dat komt neer op zo’n 58 gram proteïne voor iemand van 70 kilo.

Meer eiwitten nodig als je ouder wordt

Ook denkt een deel van de Nederlanders dat ze minder eiwitten nodig hebben als ze ouder worden, maar het tegenovergestelde is waar. Eiwitten helpen inderdaad bij de opbouw en groei van spieren, maar ook bij het behouden daarvan. Naarmate je ouder wordt, wordt het belangrijker om je spieren te onderhouden om kracht en bewegingsgemak te behouden.

„Voldoende eiwitten consumeren gedurende de dag is cruciaal voor iedereen, maar naarmate we

ouder worden, wordt dit nog belangrijker”, legt Nancy te Hoven uit, zij is diëtist. „Met ouder worden ervaren we fysieke veranderingen en beseffen we dat ons lichaam niet meer zo veerkrachtig is als voorheen. Daarom is het verstandig om op latere leeftijd goed te kijken naar de eiwitinname en ook meer proteïne aan je dieet toe te voegen. Dit draagt bij aan het behoud van een goede fysieke gezondheid naarmate je ouder wordt en komt echt ten goede aan je lichaam.”

Tip: eet eiwitten gespreid over de dag

Zoals gezegd kan het lichaam, in tegenstelling tot vetten en koolhydraten, eiwitten niet opslaan. Daarom is het slim dat je je eiwitinname verspreid over de dag, dan heb je er meer voordeel van. Uit het onderzoek van Optimel blijkt dat Nederlanders vooral ‘s ochtends te weinig proteïne binnenkrijgen. Dat kan komen omdat voor 58 procent het ontbijt snel en efficiënt moet zijn. Veel mensen lukt het daardoor niet om in de ochtend goed na te denken over hoeveel eiwitten ze eten.

