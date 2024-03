Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Diepvriesgroenten: gezonder of ongezonder dan verse groenten?

We herkennen het allemaal: na een lange werkdag sta je in de supermarkt te bedenken wat je moet eten vanavond. Op weg naar de kassa grijp je naar een zak diepvriesgroenten: dat scheelt weer een hoop snijwerk. Kom je toch nog aan die 200 gram groente voor vandaag.

Maar zijn diepvriesgroenten nou echt veel ongezonder dan verse groenten, of is dit slechts een fabel? Wij leggen het voor eens en voor altijd duidelijk voor je uit. Het prijsverschil tussen de twee tikt in ieder geval wel flink aan.

Het gemak van diepvriesgroenten

Soms heb je nou eenmaal geen zin om lang in de keuken te staan. Voorverpakte diepvriesgroenten bieden dan de perfecte uitkomst. Ze zijn voorgesneden en snel ontdooid. Ook is het gemakkelijk om er een kleine portie uit te halen en de rest in de vriezer te laten liggen voor een volgende keer. Nog een voordeel: ze zijn altijd beschikbaar. Groenten die niet in het seizoen zijn, zijn namelijk vaak wel het hele jaar door in de diepvries te vinden. Ideaal, toch?

Zijn diepvriesgroenten gezond?

Als we groenten eten, genieten we ook graag van de voedingswaarden die hierin zitten. We zijn geneigd om te denken dat verse groenten vanzelfsprekend verser zijn dan diepvriesgroenten, en daardoor dus ook een gezondere keuze zijn. Daarom zal het je misschien verbazen dat diepvriesgroenten vaak juist nog verser zijn dan verse groenten.

Dit komt omdat deze groenten geoogst worden op het moment dat ze perfect rijp zijn: de voedingsstoffen zijn daardoor al helemaal ontwikkeld. Vervolgens worden deze groenten meteen verwerkt en ingevroren, waardoor er bijna geen vitaminen verloren gaan tijdens het verwerkingsproces. Tijdens het snijden en invriezen van de groenten gaan er wel wat voedingsstoffen verloren, maar dit is verwaarloosbaar. Qua gezondheidsvoordelen doen deze groenten dus niet onder voor verse groenten.

Verse groenten

Als diepvriesgroenten eigenlijk nog verser zijn dan verse groenten, waarom noemen we verse groenten dan verse groenten?

‘Vers’ is eigenlijk een makkelijke term voor supermarkten omdat zij hierbij niet hoeven te vermelden hoe oud een groente precies is. Vaak worden deze groenten al geoogst voordat ze helemaal rijp zijn: hierdoor krijgen voedingsstoffen niet precies de tijd om volledig te ontwikkelen. Ook hebben ze nog een lange weg te gaan voordat ze in de winkel liggen, en als ze dan eenmaal in de winkel liggen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat ze meteen bederven.

Toch bevatten deze verse groenten zoveel goede stoffen, dat het verschil in voedingswaarden tussen diepvriesgroenten en verse groenten verwaarloosbaar is.

Groenteconserven

Maar hoe zit het dan met groenteconserven? Groenteconserven zijn – in tegenstelling tot diepvriesgroenten – wél wat minder gezond dan verse groenten. Deze groenten in pot of blik worden bewerkt om langer houdbaar te blijven door er zout en/of suiker aan toe te voegen. Je kunt de groenten voor het koken wel afspoelen, maar helemaal zout- en suikervrij krijg je ze niet meer. Ook worden deze groenten vaak voorgekookt en hierdoor verliezen ze een deel van hun voedingswaarden. Niet de meest bewuste keuze dus.

Feit of fabel?

For once and for all: het is dus een fabel dat diepvriesgroenten minder gezond zijn dan verse groenten.

Het grootste verschil zit ‘m in de textuur van de groenten: diepvriesgroenten zijn vaak wat minder knapperig en soms wat melig. Voor de voedingsstoffen maakt het echter helemaal niet uit of je diepvriesgroenten of verse groenten koopt.

Je hoeft je dus niet schuldig te voelen als je af en toe in de supermarkt kiest voor gemak: het is vooral belangrijk waar je eigen voorkeur naar uit gaat. Zo, is dat ook weer de wereld uit.

