Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6 voedingsmiddelen die mensen nuttigen op de gezondste plekken ter wereld

Een lang en gezond leven? In de Blauwe Zones, oftewel de plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld lang leven, weten ze daar wel raad mee. En deze zes voedingsmiddelen worden daar met regelmaat geserveerd.

Er zijn vijf bekende ‘Blue Zones’, waar mensen bovengemiddeld oud worden. Okinawa in Japan, Ikaria in Griekenland, Loma Linda in Californië, Ogliastra in Sardinië en Nicoya in Costa Rica. De overeenkomsten op deze plekken? Veel bewegen, gezond en bewust eten, saamhorigheid, ruimte voor reflectie, ontspanning en spiritualiteit lijken de sleutel naar een langdurig leven.

Lang en gezond leven in ‘Blue Zones’

Het dieet is één van die belangrijke graadmeters voor een gezond leven. Bewoners van Blauwe Zones eten voedsel dat rijk is aan voedingsstoffen en gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft. Daardoor worden mensen minder vaak ziek. Zo’n dieet is rijk aan vezels, vitamines, mineralen en antioxidanten. Zes voedingsmiddelen worden op deze plekken regelmatig geserveerd en het Duitse gezondheidsplatform Fit For Fun zette die op een rijtje.

6 voedingsmiddelen uit de ‘Blauwe Zones’

1. Bonen

Bonen bevatten vezels, eiwitten, vitamines en mineralen. Daarnaast bevorderen de peulvruchten de darmgezondheid en verminderen ze het risico op hartziekten. Bonen in combinatie met volle granen, zoals rijst, zijn een gezonde en eiwitrijke voedingsbron. In veel Blue Zones worden bonen en rijst regelmatig genuttigd.

2. Olijfolie

Ook olijfolie is een belangrijk gezondheids-elixer in de Blauwe Zones. Het is namelijk rijk aan onverzadigde vetzuren. Dit verlaagt slechte cholesterol en het risico op hartaandoeningen. Ook bevat het vettige goedje antioxidanten die ontstekingsremmende eigenschappen hebben en het risico op chronische ziekten zoals kanker en diabetes kunnen verminderen. Een scheut in de salade, saus of over een gerecht is dus zeker aan te raden.

3. Noten

Ook noten zijn rijk aan gezonde vetten, vezels, eiwitten en mineralen, zoals kalium en magnesium. Eet je regelmatig noten? Dan zal dat gunstig zijn voor de gezondheid van je hart en het risico op chronische ziekten verlagen. Iedere dag een handje noten, zoals amandelen, walnoten of pistachenoten, is dan ook zeker gezond.

4. Groenten

Vooral kruisbloemige groenten zoals broccoli, bloemkool en kool komen veel voor bij het Blue Zone-dieet. Deze zijn eveneens rijk aan vezels, vitamines en mineralen. Groenten zijn voer voor onze hersenen, het zenuwstelsel en ons immuunsysteem. Daarnaast verlagen groenten het risico op chronische ziekten zoals kanker en hartziekten.

5. Water

Naast hydratatie is water ook van belang voor andere lichaamsfuncties. Het helpt bij de spijsvertering, reguleert de lichaamstemperatuur en bevordert de stofwisseling. In de Blauwe Zones drinken mensen genoeg water, zo’n 1,5 tot 2 liter per dag, en vermijden ze zoete en suikerhoudende dranken.

6. Koffie (met mate)

Een matige koffieconsumptie wordt in verband gebracht met een betere hartgezondheid, lagere kans op bepaalde kankervormen en betere geestelijke gezondheid. Ook kan koffie de stofwisseling stimuleren. Maar voor deze warme drank geldt wel: te veel koffie is niet gezond. Ook te veel suiker en melk in de koffie is niet aan te raden. Maar een zwart bakkie op z’n tijd, heeft dus ook zo z’n voordelen.

Reacties