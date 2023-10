Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze voedingsmiddelen blijken energieslurpers en maken je moe

Sommige voedingsmiddelen vreten letterlijk energie én maken je dus moe. Wellicht dat jij je regelmatig vergrijpt aan één van deze vier producten en het kan zo zijn dat jouw batterijtje daardoor sneller leeg is.

Oké, voordat we deze voedingsmiddelen uitlichten, is het niet verkeerd om even stil te staan bij het volgende: onze maatschappij is nu eenmaal moe. Stress, een druk sociaal leven, prikkels in overvloed en allerlei andere verplichtingen en prestaties maken ons anno 2023 moe.

Maar ook datgene wat we in ons mond stoppen, heeft invloed op ons energieniveau. Want naast slaap en beweging, speelt ook voeding een grote rol. Ons lichaam functioneert het best op een uitgebalanceerd dieet waarin genoeg brandstoffen zitten. Stoffen als eiwitten, vetten, vitamines of mineralen helpen je bij het verkrijgen van meer energie. Maar het Duitse Fit for Fun benadrukt dat je sommige voedingsmiddelen beter kunt laten staan.

Voedingsmiddelen waar je moe van wordt

1. Bewerkt vlees

Vlees waar een bepaald maakproces aan vooraf gaat, kun je beter laten staan. Het gaat om vleesproducten waar bijvoorbeeld ingrediënten aan worden toegevoegd, die worden gerookt of gezouten. Je kunt hierbij denken aan ham, worst of spek.

2. Te veel koolhydraten

Koolhydraten zijn over het algemeen belangrijke energiebronnen. We weten immers dat een sporter een goede prestatie levert op rijst met kip en groenten. Maar het gaat daarbij wel om complexe koolhydraten met lange ketens. Die vind je terug in graanproducten zoals pasta, brood, rijst, aardappelen en havermout. Simpele koolhydraten daarentegen zijn energieslurpers. Die vind je in suikerrijke producten zoals koekjes, gezoete dranken, frisdrank, maar ook in witte rijst of witte pasta.

3. Alcohol

Wellicht niet heel verassend, maar alcohol is ook een zeer actieve energieslurper. Daarnaast remt alcohol ook nog eens de vetverbranding. En je hebt vast weleens ervaren dat je minder goed slaapt als je gedronken hebt. Alcohol droogt ook nog uit, waardoor je eveneens zwakker wordt. Weet je trouwens wat er met je lichaam gebeurt als je stopt met alcohol drinken?

4. Suiker en zoetigheden

Snoepjes, frisdrank en andere zoete dingen hebben een negatief effect op het lichaam. Witte suiker maakt je bijvoorbeeld lusteloos, zwak en in sommige gevallen zelfs ziek.

Makkelijk verteerbaar voedsel

Nadat je gegeten hebt, heeft het spijsverteringskanaal bloed nodig om de boel te verteren. Dit betekent dat er minder bloed door het hoofd gepompt wordt. Makkelijk verteerbare maaltijden, zoals groenten, eiwitten of goede koolhydraten, zorgen ervoor dat je je fitter voelt. Het lichaam hoeft dan minder werk te doen om de boel te verteren én verbruikt dus minder energie.

En mocht je toch je leefstijl een beetje willen aanpassen? Wellicht heb je iets aan de 15 makkelijk toepasbare tips voor een gezonder leven.

