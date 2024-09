Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is het carnivoordieet en is het gezond?

Een biefstukje als ontbijt, een flink stuk tournedos voor de lunch en ‘s avonds nog wat gebakken eieren. Het carnivoordieet is een trend op social media: steeds meer mensen kiezen ervoor om alleen maar dierlijke voeding te eten. Wat is het carnivoordieet en is het eigenlijk wel zo gezond om vooral op vlees, zuivel en eieren te leven?

Plantaardig eten is populair. Havermelkcappuccino’s zijn niet meer weg te drinken uit ons straatbeeld, of wat dacht je van die gezellige hippe lunchtentjes waar ze zuurdesembrood met avocado en hummus verkopen? Daar zul je niet zo snel meer komen als je het carnivoordieet gaat volgen, wat vooral bestaat uit dierlijke producten. Steek dan alvast de barbecue maar aan, want je gaat heel wat vlees eten als je dit dieet volgt.

Vooral op social media trekt dit dieet de aandacht. Influencers zweren erbij dat het eetpatroon voor minder ontstekingen zorgt en de darmen herstelt. „Je ziet het op social media voorbij komen, maar het is lastig om te bepalen of mensen zo’n dieet ook echt gaan volgen”, zegt Anne Lutgerink, persvoorlichter bij het Voedingscentrum. „Er is wel veel aandacht voor, met social media-accounts die veel volgers hebben en mensen die dat ook gaan proberen.”

Wat is het carnivoordieet?

Eerst eens de vraag; wat is het carnivoordieet precies? Je zou het kunnen zien als een extreme variant van het ketogeen dieet. Het carnivoordieet komt in verschillende vormen voor, waarbij de heftigste toch wel het ‘leeuwmenu’ is. Binnen dit dieet leef je op rundvlees, zout en water. Maar voor veel mensen is dat toch een tikkeltje te radicaal, zij kiezen voor een mildere vorm, waarbij ook andere vlees- en vissoorten zijn toegestaan. Ook kiezen sommigen ervoor om zuivel en eieren te eten bij hun maaltijden.

Ook Lutgerink benadrukt dat er veel vormen en variaties mogelijk zijn bij het carnivoordieet. „De vraag is hoe streng mensen het maken. De een zegt: neem wel groenten en fruit, de ander kiest ervoor om dat helemaal achterwege te laten.”

Wat zijn de voordelen van het carnivoordieet?

Het schrappen van alle groenten en fruit uit je eetpatroon lijkt niet zo’n gezonde keuze. Toch zweren voorstanders van het carnivoordieet erbij. Het zou ontstekingsremmend werken om alle groenten uit je menu te schrappen. Hetzelfde geldt volgens hen voor fruit. In zowel fruit als groente zitten stoffen, die sommige mensen als anti-nutriënten bestempelen. Deze kunnen mogelijk ontstekingen veroorzaken in de darmen. Voor deze bewering is echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs. Naar andere eventuele gezondheidsvoordelen van het carnivoordieet is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Risico’s van het carnivoordieet

Een radiaal dieet als het carnivoordieet is niet zonder risico’s. „Als je alleen nog maar vlees, vis en eieren eet en zuivel drinkt, loop je belangrijke voedingsstoffen, vitamines en mineralen mis”, waarschuwt Lutgerink. „Je mist dan bijvoorbeeld B-vitamines, jodium en calcium en nog meer voedingsstoffen. Dat kan nog eens een lange lijst worden.”

Uit een onderzoek dat in 2021 werd gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Current Developments in Nutrition blijkt dat 85 procent van de ondervraagde mensen die een carnivoordieet volgt, dagelijks rund-of varkensvlees eet. Oftewel rood vlees. En daarvan weten we, net als bij bewerkt vlees, dat het in verband wordt gebracht met een hoger risico op darmkanker.

Bovendien neemt de kans op hart- en vaatziektes toe. Anne Lugterink licht dat verder toe: „Dierlijke producten zijn in zulke grote hoeveelheden als bij het carnivorendieet niet goed voor onze gezondheid. Wij adviseren om niet meer dan 300 gram rood vlees per week eten.” Vooral het eten van bewerkt vlees brengt risico’s met zich mee, zegt ze. „Bijvoorbeeld het risico op darmkanker, beroertes en diabetes type 2.” Ook is het eten van uitsluitend dierlijke producten helemaal niet goed voor het milieu.

Carnivoordieet is een ‘radicaal dieet’

Toch hoor je soms wel verhalen van mensen die zich beter voelen na het volgen van een radicaal dieet als het carnivoordieet. Hoe komt dat dan? „Het lastige is dat iemand zich ook door andere dingen beter kan gaan voelen”, zegt Lugterink. „Je gaat je eetpatroon aanpakken, dat heeft altijd een bepaald effect.” Het Voedingscentrum stimuleert mensen vooral om hun eigen gezonde keuzes te maken, met de Schijf van Vijf als richtlijn. „Maak je eigen keuzes in wat je eet. Er zijn genoeg dingen die je eerst kunt proberen, voor je zo’n radicaal dieet gaat volgen.”

