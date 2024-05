Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom hebben we vitamine C nodig en uit welk eten halen we ‘t?

Sinaasappel, kiwi, tomaat: bekende voorbeelden van eten waar veel vitamine C in zit. Veel mensen weten ook wel dat het gezond is en het je weerstand ondersteunt, maar wat doet vitamine C nou echt in ons lichaam? En: in welk eten zit veel vitamine C?

Misschien ken je ‘t nog wel van verhalen of sprookjes van vroeger: scheurbuik. Tegenwoordig komt dat amper meer voor – zeker niet in een land als Nederland – en vitamine C speelt daar een heel belangrijke rol in. Een natriumtekort, waar we onlangs over schreven, komt ook nauwelijks voor in onze samenleving. Een tekort aan vitamine D kan echter, zeker in de wintermaanden, wél regelmatig voorkomen.

Waarom hebben we vitamine C nodig?

Vitamine C is een vitamine die in water oplosbaar is en ook wel ascorbinezuur wordt genoemd. Je hebt het volgens het Voedingscentrum nodig in je lichaam voor de volgende dingen:

Het beschermt je lichaamscellen als antioxidant tegen schade

Het zorgt dat ijzer makkelijker wordt opgenomen

Het helpt bij de vorming van bindweefsel

Het houdt je weerstand op peil

Zoals gezegd speelt vitamine C een belangrijke rol in het tegengaan van scheurbuik, maar dat bleek later pas. Zeelieden hadden wel al door dat verse groenten en fruit onmisbaar waren aan boord, maar dat vitamine C de sleutel was om gezond te blijven, hadden ze nog niet door. Je hebt elke dag zo’n 75 milligram ervan nodig, mits je 14 jaar of ouder bent. Voor kinderen en zwangere vrouwen gelden weer andere richtlijnen.

Te veel vitamine C

Vitamine C is dus gezond, dat blijkt wel. Maar ook van gezonde dingen kun je te veel binnenkrijgen. Kilo’s kiwi’s eten is dus niet het advies. Als je te veel van de vitamine binnenkrijgt, plas je dat voor een groot deel weer uit. Als je veel vitamine C binnenkrijgt, kun je wel last van je darmen krijgen en bijvoorbeeld diarree. Dit gebeurt pas als je meer dan twee gram per dag binnenkrijgt.

Een tekort aan vitamine C

Een tekort is veel gevaarlijker dan een overschot. Zoals gezegd kan dan scheurbuik ontstaan, maar dat is in heel extreme gevallen. In het dagelijks leven hoef je je daar niet zo’n zorgen om te maken. Je hebt vast weleens het advies gehad om lekker veel fruit te eten als je ziek bent. Dat heeft ermee te maken dat vitamine C je weerstand op peil houdt. Een gebrek hieraan kan die weerstand dus verminderen.

Ook wondjes die maar traag genezen kunnen een teken zijn van een tekort aan vitamine C. Symptomen van scheurbuik zijn bijvoorbeeld bloedend tandvlees en inwendige bloedingen.

Waar zit veel vitamine C in?

Groenten en fruit zijn een goede bron van vitamine C, maar waar veel mensen vooral aan bijvoorbeeld sinaasappels denken bij deze vitamine, is dat niet waar het het meest in voorkomt. Sterker nog, spruitjes en paprika staan op plek één en twee in de toplijst. Eet je zo’n 70 gram spruitjes, krijg je al 92 milligram vitamine C binnen. Een halve rauwe rode paprika is goed voor 90 milligram.

Daarna volgen de sinaasappel (66 milligram), een schaaltje aardbeien (60 milligram) en een kiwi (59 milligram).

