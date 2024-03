Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 10 voedingsmiddelen maken je aangetoond ‘gelukkiger’

Een van de grootste online sterren van dit moment is geen mens, maar een molecuul. Meer dan een miljard keer tikten gebruikers op TikTok ‘magnesium‘ in de zoekbalk. Hier zou je relaxter en gelukkiger van worden. Is dat zo?

En geen zorgen: we gaan niet blindelings af op TikTok-trends, maar betrekken de wetenschap erbij.

Wetenschap bevestigt TikTok-claims over magnesium

Het begon met één bekende TikTok-influencer die claimde dat hij zich gelukkiger voelde sinds hij zijn inname van magnesium had verhoogd. Een hele zwik aan andere TikTokkers deed hem na en allemaal waren ze lyrisch.

Deze week verscheen een meta-analyse waarin het wetenschappelijke onderzoek over magnesium op de korrel werd genomen. En inderdaad, volgens de onderzoekers toonden vier van de acht experimenten met magnesium voldoende aan dat de inname van het stofje een verlaagd stressniveau teweegbracht bij de proefpersonen. Daarnaast verminderde magnesium angstgevoelens, zorgde het voor meer ontspanning en kon het bij mensen met een milde depressie de klachten doen verdwijnen.

Chemie voor dummies

Magnesium staat aan de basis van de productie van melatonine (het slaaphormoon) en serotonine (het gelukshormoon). Kort gezegd: de stofjes waar je relaxed en gelukkig van wordt.

Hoewel de wetenschappers waarschuwen dat het bewijs omtrent de positieve effecten van magnesium nog wat aan de dunne kant is, staat buiten kijf dat het een stuk veelbelovender is dan alle andere vitamine- en supplementenrages die door ongure influencers worden aangewakkerd. Naast de onbetwiste gezondheidsvoordelen van magnesium (het is goed voor je brein en voor je spieren) zijn de effecten op je geluksniveau op zijn minst veelbelovend. Wat ons betreft genoeg reden om je magnesium-inname een boost te geven!

In deze voeding zit veel magnesium

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor magnesium is 350 milligram voor mannen en 300 milligram voor vrouwen. Je kunt het slikken uit een potje, maar magnesium is effectiever als je het door je lichaam uit voeding laat halen.

Dit is de top tien van meest magnesiumrijke voeding:

Voedsel Magnesium 1. Makreel 97 milligram per 100 gram 2. Bruine rijst 78.8 milligram per portie 3. Pure chocola 64.6 milligram per blokje 4. Noten 54 milligram per handje 5. Spinazie 45 milligram per honderd gram 6. Banaan 30 milligram per banaan 7. Pasta 28 milligram per eetlepel 8. Avocado 20 milligram per halve avocado 9. Griekse yoghurt 19 milligram per bakje 10. Melk 18 milligram per glas

