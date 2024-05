Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eet jezelf slim: hoe je slimmer wordt van brood, vis en kauwgom

Met de eindexamens in volle gang kun je misschien wel een boost voor je hersenen gebruiken. Het eten van specifieke voedingsstoffen zorgt ervoor dat je zo goed mogelijk functioneert. Zo zitten er voedingsstoffen in brood, vis en zelfs kauwgom die je hersenprestaties verbeteren.

Zit je op dit moment te blokken voor je examens, maar wil het niet lukken? Dan kan het helpen om een volkoren boterham of een stuk zalm te eten. En heb je geen tijd om een boterham te smeren? Dan helpt zelfs het kauwen op een stukje kauwgom al. Van deze drie producten is namelijk bewezen dat ze een effect kunnen hebben op je leerprestaties.

Omega 3 uit vette vis

Maar hoe werkt dat dan precies? In het geval van vis gaat het vooral om de vetten die het product bevat. „Met name vette vis bevat bijzondere vetten, zoals omega 3-vetzuren”, legt Renate de Groot, onderwijswetenschapper aan de Open Universiteit uit in een video van platform Universiteit van Nederland. „Dat zijn belangrijke bouwstenen van alle cellen in het menselijk lichaam. Ze stimuleren de aanmaak en kwaliteit van verbindingen van cellen in het brein.” Als je het effect ervan wil merken, moet je wel op tijd beginnen. Het duurt namelijk drie maanden voordat de omega 3-verzuren effect hebben op je hersencellen.

Wanneer je brood eet, gaat het vooral om de koolhydraten. „Een boterham bevat heel veel koolhydraten, een soort suikers. Dat is een hele belangrijke brandstof voor je hersenen”, aldus De Groot. „Bij volwassenen gaat maar liefst 20 procent van al die energie die je op een dag tot je neemt, rechtstreeks naar je hersenen.”

Waarom volkoren brood?

Maar waarom dan een volkoren boterham? Dat heeft te maken met het soort koolhydraten. In gewoon brood zitten namelijk andere koolhydraten dan in volkoren brood. „In een witte boterham zitten eenvoudige suikers. Heel fijn, want dat is meteen brandstof voor je hersenen, maar als je er teveel van binnenkrijgt, wordt dit opgeslagen als vet in je lichaam.”

In een volkoren boterham zitten daarentegen complexe suikers. „Dat zijn ketens van suikers die aan elkaar geplakt zijn. Die moet je lichaam eerst in kleine stukjes knippen voordat het als brandstof gebruikt kan worden. Daardoor komt er steeds een beetje energie beschikbaar en worden de overtollige koolhydraten niet opgeslagen als vet, maar geven ze continu een beetje brandstof voor je hersenen. Hierdoor kun je je langer concentreren.”

Kauwgom kauwen zorgt voor meer zuurstoftoevoer naar hersenen

Bij kauwgom werkt het een beetje anders, dat eet je immers niet op. Toch vermoeden wetenschappers dat ook dit product je concentratievermogen en hersenprestaties kan beïnvloeden. Wanneer je kauwgom kauwt, zet je je kaakspieren namelijk aan het werk en die hebben energie en zuurstoftoevoer nodig.

De Groot legt uit: „Je hart moet daarom harder gaan kloppen om meer bloed met zuurstof rond te pompen, maar het is natuurlijk niet zo dat je hart direct al het bloed naar je kaken stuurt.” Het bloed bereikt je kaken namelijk via een zijtak, maar via de grote halsslagader gaat er ook een groot deel naar je hersenen. „Die hersenen krijgen hierdoor dus meer zuurstof, meer voedingsstoffen en kunnen daardoor beter functioneren.”

