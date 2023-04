Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe helend en gezond is een gembershotje eigenlijk?

Je vindt ze in de supermarkt, bij de groenteboer, maar inmiddels ook bij de kiosk op het station. De gembershot is overal te koop. Dit magische gembershotje zou onze weerstand ondersteunen en een helende werking hebben, maar wat is daar van waar?

Voor een gembershot hoef je niet lang te zoeken. Voor een paar euro vind je het pittige drankje dat je immuunsysteem een goede boost zou moeten geven. Maar ook zou het gele shotje helpen bij pijnbestrijding en ontstekingsremmend zijn. Maar is dat zo?

Heeft gembershot helende werking?

Het wetenschappelijke Quest zocht het uit. Volgens het Voedingscentrum is er niks mis met gember. Integendeel, het past bij een gezond voedingspatroon. Maar het Voedingscentrum benadrukt dat gember geen wonderen verricht.

Renger Witkamp, hoogleraar Nutritrional Biology aan de Wageningen Universiteit, vertelt dat er weinig wetenschappelijk bewijs is over de helende kracht van gember. „Dat geldt ook voor de bewering dat het goed is voor je weerstand. Sommige studies laten zien dat gember een klein beetje helpt tegen de pijn bij artrose.”

Gembershotje uit de supermarkt

Wel is bekend dat gember helpt bij misselijkheid. Maar of de gembershot uit de supermarkt hetzelfde gewenste effect heeft, betwijfelt Witkamp. „Niet elk gembershot bevat evenveel gember en er wordt vaak ook nog fruitsap aan toegevoegd om de smaak wat zachter te maken.” Het is dus best raadzaam om de ingrediëntenlijst van het sapje te lezen. Het kan namelijk zo zijn dat je meer appelsap binnenkrijgt, dan gember.

Mocht je het idee hebben dat de gembershot je een opkikker geeft? Dat klopt. „Dit komt doordat gember onder andere dezelfde receptoren in je lichaam stimuleert als peper. Daarvan is bekend dat je er wat alerter door wordt en tijdelijk een kick krijgt. Het geeft eigenlijk hetzelfde effect als heel pittig eten”, aldus de hoogleraar.

Placebo-effect

Overigens haalt Witkamp ook aan dat een placebo-effect aan de orde kan zijn. „Je denkt dat je gezond bezig bent en daardoor voel je je ook beter”, concludeert hij. En mocht je je afvragen of gemberthee tegen keelpijn helpt? In die materie dook Metro eerder.