Avocado: gezond of caloriebom?

De avocado is de laatste jaren populair geworden in de keuken. Je kunt hem eten als broodbeleg, op een cracker, door een salade of als basis voor guacamole. De avocado wordt zelfs een superfood genoemd. Maar wat veel mensen niet weten, is dat deze gezonde vrucht een echte caloriebom is. Is de avocado wel zo gezond?

Avocado’s staan bekend om hun rijke voedingswaarde. De vrucht is rijk aan gezonde (dus onverzadigde) vetten, vezels, vitamines en mineralen. De enkelvoudig onverzadigde vetten die een avocado bevat, staan bekend om de positieve effecten op de gezondheid van het hart en de bloedvaten. Ze kunnen het ‘slechte’ cholesterol verlagen en het ‘goede’ cholesterol verhogen.

Is een avocado gezond?

Een andere reden waarom avocado’s zo geliefd zijn, is dat ze rijk zijn aan vezels. Vezels dragen bij aan een goede spijsvertering. Ook helpen ze om de bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Een avocado bevat zo’n 10 gram vezels, wat ongeveer 40 procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is voor vrouwen en 27 procent voor mannen. Dat draagt eraan bij dat je sneller verzadigd raakt en er niet veel van nodig hebt. Ook zijn vezels goed voor je darmfunctie en voor een gezond gewicht.

Vitamines en mineralen

Avocado’s zijn rijk aan vitamines en mineralen, bijvoorbeeld vitamines K, C, E en B. Daarnaast bevatten ze kalium, een mineraal dat belangrijk is voor het reguleren van de bloeddruk en het ondersteunen van de spier- en zenuwfunctie. Kalium is ook belangrijk voor het hart.

Calorieën in avocado

De avocado is dus een gezonde vrucht, bomvol vitamines en mineralen. Dat wil echter niet zeggen dat je ze onbeperkt kunt eten. Een gemiddelde avocado bevat gemiddeld 250 tot 360 calorieën, afhankelijk van de grootte. Het hoge vetgehalte van de avocado zorgt ervoor dat het een calorierijke vrucht is. Je kunt dit beperken door in plaats van een hele, een halve of een kwart avocado te nemen, volgens het Voedingscentrum.

Wel hebben avocado’s dus tal van gezondheidsvoordelen. Ze dragen bij aan een gezond hart, ondersteunen de spijsvertering en kunnen ontstekingsremmende effecten hebben, omdat ze een hoog gehalte aan antioxidanten en gezonde vetten hebben. Daarnaast tonen studies aan dat het regelmatig consumeren van avocado’s kan helpen bij het verlagen van het risico op chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Avocado past binnen gevarieerd eetpatroon

De conclusie: zijn avocado’s gezond of niet? Ze zijn rijk aan calorieën, maar die komen voornamelijk uit gezonde, onverzadigde vetten. Ook de vezels zijn belangrijk voor een goede spijsvertering. Zoals voor veel voedingsmiddelen geldt, is het ook bij de avocado zo dat je ze met mate moet eten en dat ze deel moeten uitmaken van een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon. Kortom: af en toe kun je best van een avocado genieten, maar eet er niet te veel van.

