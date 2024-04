Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Verdachte gijzelingsdrama Ede had psychische problemen’

Zaterdag werd Ede opgeschrikt door een gijzelingsdrama in café Petticoat in het centrum van de stad. Naar het motief was aanvankelijk gissen. Bronnen bevestigen vandaag aan De Gelderlander dat de verdachte psychische problemen had.

Vier jonge werknemers van het café aan de Nieuw Stationsstraat werden zaterdagochtend urenlang gegijzeld onder dreiging van messen. Volgens de eigenaar van Petticoat kwam de man rond 04.30 uur het pand in en liet hij de vier personeelsleden op de grond zitten. Ook moesten zij hun zakken legen. Iets na het middaguur werd de gijzeling beëindigd. De verdachte, een 28-jarige Edenaar, liet de slachtoffers na urenlang onderhandelen gaan. Hierna werd hij zelf in de boeien geslagen.

Woningen rondom het café werden ‘s ochtends vroeg ontruimd omdat er ook mogelijk sprake was van explosieven, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

‘Verdachte gijzeldrama Ede zou in behandeling zijn voor psychische problemen’

Vooralsnog was het een groot vraagteken wat het motief was voor de gijzeling. Volgens de bronnen vertoonde de man verward gedrag door psychische problemen. Hij zou ook in verwarde toestand de kroeg in zijn gegaan. Naar verluidt was hij voor zijn psychische problemen in behandeling bij een specialistische kliniek voor geestelijke gezondheidszorg. De man werd vorig jaar al veroordeeld voor een bedreiging.

Team van café Petticoat kent verdachte niet

Eerder liet het team van café Petticoat weten dat de medewerkers de verdachte man niet kennen. Volgens de eigenaar van Petticoat zag hij er warrig uit. „Hij keek heel levenloos, het was net een pop”, zei de 37-jarige Kevin tegen De Telegraaf. Hij zei erg verdrietig te zijn, „maar ook woest”. „Als ik de kop van die kerel zie, word ik ontzettend boos. Ik vlieg qua emoties nog alle kanten op.”

De impact van de gijzeling is niet alleen groot voor het personeel van Petticoat, ook de bewoners van 125 adressen rondom het café zijn geschrokken. Daarom organiseert de gemeente Ede komende week bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers.

