‘Patat is toch gemaakt van aardappel’: hoe (on)gezond zijn frieten?

Je hebt het vast weleens iemand ter verantwoording horen zeggen: ‘Patat is van aardappels gemaakt, dus nog best gezond.’ Maar hoe zit dat precies? Hoe (on)gezond zijn frieten?

Wie voor patat gaat, heeft niet de aller gezondste voedingskeuze. Aardappelen staan daarentegen wel bekend als gezonde voeding en staan in de bekende Schijf van Vijf.

Aardappelen en patat

In aardappelen vind je onder meer vitamine B, C, kalium en fosfor. En geloof het of niet, sommige goede stoffen tref je meer aan in patat dan in gekookte aardappelen, schrijft het wetenschappelijke Quest. „Zo zit er per ons meer kalium en vitamine C in patat dan in de ongefrituurde variant van de aardknol”, concludeert het tijdschrift. Hoe dat kan? „Bij het frituren verdampt de patat deels, waardoor het gewicht afneemt. De voedingsstoffen blijven wel achter. Per gram aardappel krijg je daar in patatvorm dus meer van binnen. Je zou bijna zeggen dat frituren gezond is.”

Maar dat is dan ook weer niet zo. Het water dat in de aardappel zit, wordt namelijk bij frituren vervangen door frituurvet. En daardoor neemt ook het aantal calorieën toe. Patat bevat per 100 gram vier keer zoveel calorieën dan gekookte aardappelen. Daarnaast geven gekookte aardappelen eerder een verzadigd gevoel dan patat.

Mineralen en vitamines

Ook is het vaak zo dat we aardappelen combineren met groenten. Bij patat houden we het graag bij het snackgevoel. Maar een frietje bestaat dus niet alleen maar uit slechte en ongezonde stoffen.

Dus ook bij een portie friet krijg je de mineralen en vitamines van de aardappels binnen. Maar qua calorieën ben je met patat slechter af. En mocht je nu een vaste ‘patatdag’ hebben in de week? Dan zijn een beetje groenten ‘on the side’ geen overbodige luxe. En het maakt natuurlijk ook nog uit hoe rijkelijk je bent met saus, zout en wellicht frisdrank bij zo’n maaltijd.

