Volgens een Harvard-arts is dít het beste ontbijt om iedere dag te eten

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Maar wát is dan het beste ontbijt? Harvard-arts Monique Tello ‘moet bijna huilen’ van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt. Pancakes, een kom cruesli, muffins: in feite ontbijt je volgens haar gewoon met een toetje.

Gelukkig komt ze met een advies voor wat je wél zou moeten eten.

Harvard-arts deelt visie op ontbijt

Een bosbessenmuffin is niet veel beter dan een cupcake en pancakes zijn niets anders dan gebakken deeg afgetopt met vloeibaar suiker. „Het is oké om dat af en toe te eten, maar als je dit vaak doet, garandeer ik je dat dit eten je op wat voor manier dan ook op een dag ziek maakt”, zegt Tello.

Croissants, wafels, bagels; veel ontbijtjes bestaan voor het grootste deel uit geraffineerde koolhydraten die in ons lichaam direct worden omgezet in suiker. Bovendien missen ze twee essentiële voedingsstoffen: eiwitten en vezels. Daardoor is volgens de arts het gemiddelde ontbijt qua voedingswaarden een kleine ramp.

Veel eiwitten

Ze raadt iedereen aan te gaan voor een ontbijt dat veel eiwitten bevat om spieren te voorzien van brandstof en vezels om je een verzadigd gevoel te geven en de spijsvertering op gang te brengen.

Zelf eet ze daarom iedere ochtend een combinatie van bessen, IJslandse yoghurt (dat bevat de meeste proteïne – denk aan Skyr) en een mix van noten, zaden en havermout.

Budgetvriendelijk

„Ik ben een werkende moeder. Ik neem de trein naar m’n werk. Ik heb iets nodig wat snel, makkelijk en eenvoudig vervoerbaar is. Daarnaast moet het budgetvriendelijk zijn en me een paar uur lang verzadigd houden.” Daarom is haar ontbijt iedere dag gebaseerd op de volgende drie ingrediënten:

Bessen

Tello slaat groot bevroren bessen, aardbeien en frambozen in. „Fruit wordt ingevroren als het op z’n verst is, waardoor de kwaliteit en het vitaminebehoud sterker is dan vers fruit.” Bovendien is het goedkoper en gaat het langer mee.

Bessen bevatten veel vezels en zijn rijk aan vitamine A, C en K. Laat het fruit ‘s nachts ontdooien in een bakje of zet het ‘s ochtends even in de magnetron.

Noten, zaden en volkoren granen

Ga voor wat je zelf het lekkerst vindt, zolang het maar geen cruesli of granola is. Zelf gaat ze het liefst voor ongezouten noten, geroosterd pompoenzaad en havermout. Dat bevat allemaal veel vezels en ook een beetje eiwit.

Yoghurt

Voor het beste ontbijt kies je een yoghurt met veel proteïne en zo min mogelijk suiker. Tello gaat voor IJslandse yoghurt, maar Griekse yoghurt heeft qua voedingswaarde min of meer hetzelfde profiel.

Niet gek op yoghurt? Je kunt ook voor twee (gekookte) eieren en een snee volkorenbrood graan. Het gaat erom dat je ontbijt een combinatie volkoren granen, goede bronnen van proteïne, vezels en gezonde vetten bevat.

Die combinatie zorgt ervoor dat je uren door kunt gaan. Fijne ontbijt tips van een Harvard-arts dus!

