Is popcorn gezonder dan chips?

Kruip je dit weekend met een film of serie op de bank, is de kans groot dat je hand regelmatig in een zak chips verdwijnt of graait in een bak popcorn. Maar is popcorn gezonder dan chips, of is het om het even? We zoeken ‘t uit voor je.

Onlangs vertelden we je al waarom het nou zo is dat je niet zomaar na een paar chipjes kunt stoppen. Want zeg nou zelf: begin je aan een zak, gaat die negen van de tien keer leeg.

Popcorn vs. chips: wat is beter?

Het korte antwoord is: ja. Popcorn is – over het algemeen – gezonder dan chips. Dan hebben we ‘t natuurlijk over de basisversie van popcorn, en niet de versie met een bak karamel eroverheen gegoten, bijvoorbeeld. Popcorn bevat over het algemeen minder calorieën, minder vet en meer eiwitten dan chips. Er zitten wel wat meer koolhydraten in en vaak wat meer zout.

Wel een opmerking: popcorn uit de magnetron bevat over het algemeen meer vet en zout, zoete kant-en-klaar popcorn uit de supermarkt juist veel suiker… Volgens diëtist Amanda Holtzer kun je door het verschil in calorieën beter voor popcorn gaan dan voor chips, zeker als je moeite hebt met portiegrootte. Ook benadrukt zij dat popcorn meer vezels bevat, je er sneller vol van zit én dat je de verzadigde vetten in chips beter uit de weg kunt gaan.

Hier een vergelijking tussen een bakje (40 gram) zoute popcorn en een bakje chips van hetzelfde gewicht (sleep de tabel om ‘m in z’n geheel te zien):

Popcorn Chips Calorieën 202 216 Vet 10,8 gram (waarvan 2,1 gram verzadigd) 13,4 gram (waarvan 3,6 gram verzadigd) Koolhydraten 20,9 gram (waarvan 0,3 gram suiker) 20,5 gram (waarvan 0,2 gram suiker) Vezels 3,6 gram 1,6 gram Eiwit 3,4 gram 2,6 gram Zout 0,74 gram 0,45 gram

Mocht je zin hebben gekregen in popcorn, en wil je ‘t zelf maken, vind je bij onze collega’s van Culy allerlei lekkere zoete variaties en een hack om ervoor te zorgen dat álle korrels poffen.

