Is brood echt zo’n boosdoener in je dieet? Een voedingscoach nuanceert

Het is een van de eerste zaken waar mensen aan denken als ze willen afvallen: het aantal koolhydraten beperken. Brood staat dan ook bekend als behoorlijke boosdoener. Maar geen paniek, een broodje af en toe staat jouw strijd tegen overgewicht niet in de weg.

Het nuttigen van boterhammen zou een grote oorzaak zijn van overgewicht. Koolhydraten zijn immers suikers en die dien je dus te beperken. Maar wacht nog even met het brood in de prullenbak gooien, want voedingscoach Graeme Tomlinson gooit deze hele theorie in de prullenbak.

Brood eten en afvallen gaan samen, ondanks koolhydraten

Brood is inmiddels vijand nummer één als het gaat om het afvallen. Vraag het aan de gemiddelde bezoeker van de sportschool en je zal horen hoe slecht het voor je is. Toch blijkt het verhaal iets anders in elkaar te zitten en is een sneetje brood niet zo slechts als wordt beweerd.

„Bij het proberen om je gewicht te beheersen, wordt brood vaak weggelaten uit het dieet. Ook het vervangen van wit door bruin wordt vaak geadviseerd”, zegt de voedingscoach op Instagram. „Maar wat betreft koolhydraten is er helemaal geen verschil tussen wit en bruin. Bruine boterhammen bevatten wel meer vezels en dat kan de verzadiging vergroten, waardoor je je sneller vol voelt. Er moet gekeken worden naar het totale plaatje. Alleen op die manier krijg je een volledig beeld. Boterhammen worden immers zelden genuttigd als volledige maaltijd”, vervolgt de deskundige, tevens auteur van het boek Eat What You Like & Lose Weight For Life.

‘Kijk naar ingrediënten in het algemeen’

Tomlinson gelooft dat het totaal aantal ingrediënten bepalend is en niet de individuele onderdelen. „Je eet nooit een kale boterham. Je moet dus ook kijken naar de voedingswaarde van het beleg en wat je erbij drinkt of eet. Dan zie je snel genoeg dat brood op zich niet de boosdoener is, maar juist wat je erop smeert en erbij eet.”

Wil je dus afvallen door naast je training ook je eetgewoontes te veranderen, beperk je dan niet alleen tot beweringen die je hoort in de sportschool. Zo zal een bruine boterham met sla en gerookte zalm veel minder calorieën en koolhydraten bevatten dan diezelfde boterham met chocoladepasta.

Dit betekent natuurlijk niet dat onbeperkt brood kunt eten tijdens het afvallen. Het geeft enkel aan dat de voedingswaarde van het bakkersgoed alleen niet voldoende is. „Als je jouw boterhammen vervangt door andere producten, ben je jezelf gewoon aan het foppen”, besluit de voedingscoach.