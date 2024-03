Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van boodschappen tot gas en elektra: dit zijn de beste tips om te besparen

Geld besparen: dat willen we allemaal wel. In dit artikel zetten we allerlei tips op een rij, van besparen op boodschappen naar minder gas gebruiken om zo meer centjes in je portemonnee houden.

Ben je juist op zoek naar tips om te sparen, bijvoorbeeld een simpele methode daarvoor, of ben je benieuwd wat Nederlanders per leeftijd ongeveer op hun spaarrekening hebben? Ook daarvoor ben je aan ‘t juiste adres (bijvoorbeeld een manier om 10.000 euro te sparen en het ook echt vol te houden).

Tips om te besparen

Om jou van de beste bespaartips te voorzien, hebben we meerdere mensen gesproken. Van een financieel expert tot een budgetcoach: hieronder vind je meerdere manieren om net wat meer centjes in je zak te houden:

Besparen op boodschappen

Met de inflatie van de huidige tijd is ook een bezoekje aan de supermarkt een stuk lastiger. Het aanzien van die hoge prijzen kan je doen schrikken, zeker als je financieel al in zwaar weer zit. Gelukkig zijn er tips om te besparen op boodschappen:

Gas, verwarming en water

En ook huishoudelijk zijn er posten waar je op kunt besparen. Niet zo heet en lang douchen bijvoorbeeld, is er eentje. Dit zijn meer tips:

