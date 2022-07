Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 10 gezondste groenten volgens een diëtist en voedingscoach

Iedereen weet dat je iedere dag groente moet eten. Maar wat zijn de gezondste groenten om mee te variëren?

Onze naaste collega’s van Bedrock, hét online magazine over duurzaamheid en bewust leven, vroegen het aan diëtist en gezondheidscoach Jessica Cording.

De gezondste groenten

Variëren is belangrijk, want elke groente bevat weer andere voedingsstoffen en heeft daarom weer andere functies. Feit is dat groene bladgroenten extreem belangrijk zijn om veel te eten. En onderschat vooral ook niet de kracht van de zee.

Hieronder zie je de tien gezondste groenten volgens diëtist en gezondheidscoach Jessica Cording. Knoflook is officieel een kruid, maar staat er wel tussen, omdat het te gezond (en lekker) is om achterwege te laten.

1. Groene bladgroenten

Les 1: groene groenten behoren tot de meest voedzame groentesoorten die je kunt vinden, en dan al helemaal groene bladgroenten. Denk aan: boerenkool, spinazie, rucola en snijbiet. Deze bladgroenten bevatten een variatie aan allerlei antioxidanten die je lichaam beschermen tegen vrije radicalen.

Een portie spinazie zorgt al voor meer dan de helft van je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine A. Daarnaast bevat het flink veel vitamine K, foliumzuur, magnesium.

Boerenkool bevat ook veel vitamine A, C, K en B-vitaminen, kalium, calcium en koper.

2. Broccoli

Weer een groene groente. Ditmaal broccoli en haar kiemen. De groente is namelijk rijk aan antioxidanten en is een kruisbloemige groentesoort. Dat wil zeggen dat het zwavelhoudende verbindingen heeft die helpen bij het ondersteunen van het immuunsysteem en het vechten tegen gifstoffen, zo wijst onderzoek uit.

Broccolikiemen bevatten veel voedingsstoffen, doordat daaruit de hele groente nog moet kunnen groeien, inclusief de voedingsstoffen. Uit dit onderzoek blijkt dat het drinken van brocollikiemen (bijvoorbeeld in een shake) enzymen in het lichaam activeert en gifstoffen uit de bloedbaan opneemt en deze via urine weer wegspoelt.

De groente bevat verder vitamine C en K en mineralen als kalium en magnesium. Dat zorgt voor sterke botten en ondersteunt je hart én immuunsysteem.

3. Spruitjes

Waar menig kind zich vroeger spartelend verzette tegen het bord gekookte spruitjes op tafel, weten we nu beter: spruitjes kunnen ontzettend lekker bereid worden. Een vleugje sojasaus, wat gember, even in de oven of pan en je bent er al.

Daarnaast behoren ze tot de gezondste groenten om mee te variëren. Spruitjes bevatten ongeveer dezelfde gezondheidsvoordelen als broccoli. Daarnaast is er nog het antioxidant kaempferol, dat de beschadiging van cellen tegengaat. Verder zitten ze bomvol vitaminen en mineralen (A, C, K, kalium en foliumzuur) en vezels.

Spruitjes zijn goed voor je botten, hart en je immuunsysteem. Kookinspiratie nodig? Deze stamppot van zoete aardappel & spruitjes met rode-uiencompote is een aanrader!

4. Zeegroenten

Onderschat de krachten van de zee niet. Zo zit zeewier bomvol voedingsstoffen, maar andere groene zeegroenten (of nou ja, eigenlijk zijn het algen) ook. Chlorella bijvoorbeeld.

In zeegroenten vind je allerlei vitaminen, mineralen en antioxidanten die je soms maar moeilijk in andere voeding vindt, zoals iodine. Ze helpen je schildklierhormonen op peil te houden.

5. Groene asperges

En wéér een groene soort op het lijstje met de gezondste groenten. Groene asperges zijn rijk aan foliumzuur, vitamine K, B en selenium. Ook goed voor je lever, doordat het één van de weinige voedingsbronnen van glutathion is. Het is een antioxidant in de lever die helpt bij het binden van gifstoffen en ze erna weer afvoert via urine of gal.

Gutathion zorgt er trouwens ook voor dat je beter slaapt, minder spierpijn hebt en voldoende energie hebt.

6. Rode kool

Het papje warme kool op je bord bezorgde je vroeger waarschijnlijk rillingen, maar bij rode kool weet je inmiddels beter. Vers en knapperig is het ontzettend lekker, bijvoorbeeld in een salade of tussen vistaco’s.

Rode kool brengt ontzettend veel gezondheidsvoordelen met zich mee. De groente is een bron aan vitamine C, vezels en anthocyanen (het blauwe, paarse en rode pigment uit planten) en zijn een grote bron aan antioxidanten.

Uit onderzoek blijkt dat deze stof helpt bij een beter geheugen en een lager cholesterol.

7. Pompoen

Pompoen bevat een flinke portie voedingstoffen, zoals magnesium en kalium, waardoor deze groente bevorderend werkt voor een gezonde bloeddruk, suikerspiegel en goed humeur.

Nog een voordeel: de nummer 7 op het lijstje met gezondste groenten bevat beta-caroteen, dat ziektes de kop indrukt door het immuunsysteem te verhogen. Een onderzoek wijst uit dat het stofje – dat eveneens een pigment uit planten is – je huid een natuurlijke glow kan geven en helpt bij de bescherming van UV-stralen van de zon.

8. Knoflook

Met knoflook maak je niet alleen zowat elk gerecht lekker, het bevat ook een reeks aan gezondheidsvoordelen. Knoflook wordt al duizenden jaren als medicijn gebruikt dankzij haar gezondheidsvoordelen voor het hart en immuunsysteem. Ook werkt het kruid ontgiftend.

9. Rode ui

Net als knoflook wordt ook rode ui in haar krachten onderschat. Rode ui bevat namelijk veel prebiotische vezels, die goed zijn voor de probiotica in onze darmen en kunnen helpen allerlei ziektes te voorkomen.

Er zitten antioxidanten en antihistamine in (handig tegen allergieën). Ook een uit werkt ontgiftigend.

10. Chilipeper

Hete pepers zijn niet alleen heerlijk om je maaltijd mee op te spicen en een kick te geven aan je recept, maar bevatten ook ontzettend veel gezondheidsvoordelen.

Een chilipeper bevat namelijk capsaïcine, een stof die zorgt voor een lichte versnelling van je stofwisseling, een verlaging van je bloeddruk en zorgt voor een bescherming van je gezondheid.

Uit onderzoek blijkt dat wie in de ochtend al capsaïcine eet, overdag minder trek heeft en minder snackt. Verder bevat het stofje ook antioxidanten die je lichaam dus beschermen tegen vrije radicalen.

Eerder sprak voedingscoach Anne de Meulmeester zich al eens over ‘de gezondste groenten’ uit. Dat varieerde van spruitje tot snijbiet.