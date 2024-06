Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wanneer drink je te veel alcohol?

Maarten van Ooijen blikt niet bepaald positief terug op zijn periode als staatssecretaris van Volksgezondheid. Hij is ontevreden dat er zo weinig resultaat is geboekt bij het terugdringen van het problematische gebruik van alcohol. Wanneer ben je eigenlijk een zware drinker?

Het kabinet heeft vijf jaar geleden het Nationaal Preventie Akkoord vastgelegd, samen met vele maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het doel is dat in 2040 niet meer dan 5 procent van de bevolking problematisch drinker is. De goede kant gaat het niet op, want dat percentage is sinds 2018 van 42 procent naar 46 procent gestegen.

Van Ooijen ziet dat als zijn grootste mislukking, vertelt hij in Nieuwsuur. „Het is niet fraai om te praten over je eigen mislukkingen. Maar op dit punt is er nauwelijks politiek draagvlak om iets te doen.” Een van de redenen dat is het niet gelukt is, is doordat de alcohollobby „buitengewoon krachtig is geweest.”

Bij zoveel glazen alcohol drink je te veel

Je bent volgens het akkoord een problematisch drinker wanneer je meer dan één glas alcohol per dag drinkt. „We accepteren nu deze cijfers en dus problematisch alcoholgebruik. We accepteren dat jongeren onder de achttien meer alcohol gebruiken”, benadrukt Van Ooijen. En dat vindt hij een slechte zaak.

Het Trimbos-instituut houdt iets andere cijfers aan. Zij vinden dat je een zware drinker bent wanneer je een keer per week of vaker 6 glazen alcohol drinkt als man of 4 glazen per vrouw. Je drinkt overmatig wanneer je als man 21 glazen per week drinkt of als vrouw 14 glazen per week.

Studenten drinken veel, maar dat zwakt later meestal af

Je moet het natuurlijk ook een beetje in het perspectief van de levensfase zien. „Veel jongeren en jongvolwassenen drinken stevig. Dat geldt in het bijzonder voor uitgaanders en studenten. Dit neemt meestal af met het ouder worden, als werk en gezin belangrijker worden”, legt Trimbos uit.

Een alcoholprobleem kan zich op meerdere manieren ontwikkelen. „Alcoholgebruik is bij sommigen een leven lang redelijk gematigd, anderen ontwikkelen langzaam een stoornis in het gebruik van alcohol. Een verslaving dus.” Andere gebruikers wisselen perioden van veel drinken af met minder drinken of juist een periode van een stoornis. „Alcoholproblematiek ontwikkelt zich dus lang niet altijd lineair en is lang niet altijd chronisch.”

‘Alcohol kan problemen veroorzaken’

Een drankje op een feestje of bij een uitgebreide maaltijd kan weinig kwaad. Je moet alleen zorgen dat het geen problemen gaat veroorzaken. Jellinek noemt een probleemdrinker „iemand die veel drinkt en allerlei problemen heeft die met het drinken te maken hebben. Dit kunnen gezondheidsklachten of problemen met relaties of werk zijn. Verder kunnen er problemen ontstaan door verkeersongelukken of door geweld en agressie.”

