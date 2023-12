Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drink je iedere dag frisdrank? Dit doet het met jouw lichaam

Een koud, zoet en bruisend glas cola, casis of sinas. Het kan lekker zijn. Maar sommigen drinken iedere dag wel frisdrank. Maar wist je dat dat niet al te best is voor je lichaam?

In de meeste frisdrank zit koolzuurhoudend water, zoetstof (suiker, fructose-glucosestroop of kunstmatige zoetstof), fosforzuur (bedoeld voor de smaak en houdbaarheid) en smaakstoffen. Sommige frisdranken, zoals de welbekende cola, bevat cafeïne.

Frisdrank-effect korte termijn

Een blikje frisdrank bevat gemiddeld 155 calorieën en 37 gram suiker. HuffPost trekt de vergelijking met het suiker-advies van de American Heart Association. Zij adviseren dat een vrouw maximaal 25 gram per dag nuttigt en mannen 36 gram. Dat is dus minder dan wat er in één blikje zit.

Diëtiste Sonya Angelone legt uit dat frisdrank korte termijn en lange termijn-effecten heeft. „Wat betreft korte termijn merk je een energiepiek. Dit komt door de suiker en eventuele caffeïne. Maar de energie uit frisdrank is van korte duur en zal uiteindelijk weer dalen.”

Slecht voor de darmen

Dokter Supriya Rao, die onder meer gespecialiseerd is in obesitasgeneeskunde, legt uit dat zo’n zoet bruisend drankje de darmen direct kan beïnvloeden. Volgens haar kun je een opgeblazen gevoel of gasvorming ervaren, door het koolzuur en de suiker. Ze benadrukt dat het dagelijks nuttigen van frisdrank het maag-darmstelsel kan verstoren. „Mensen die dagelijks frisdrank drinken kunnen last krijgen van buikpijn, diarree of constipatie.” Volgens haar komt dit doordat de suiker in de frisdrank de slechte bacteriën in de darmen voedt en de darmwand aantast.

Niet goed voor lichaam en geest

Maar naast deze snelle effecten, heeft regelmatig frisdrank drinken ook effect op de lange termijn. Regeneratief geneeskundige Neil Paulvin legt uit dat wanneer je iedere dag frisdrank drinkt, je waarschijnlijk zult aankomen. Voornamelijk rondom de buik. „Buikvet kan gevaarlijk zijn. Het vergroot de kans op hart- en vaatziekten, problemen met het metabolisme, diabetes type 2 en borstkanker. Maar ook nierproblemen, hoge bloeddruk en hoge cholesterol kunnen in verband staan met te veel fridrank.”

Vooral het hart lijdt volgens Paulvin aan overmatig fridrankgebruik. Hij haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat frisdrankdrinkers een hoger risico hebben op hartziekten en beroertes. Daarnaast benadrukt Paulvin dat frisdrank ook niet gunstig is voor ons brein. Een te hoge bloedsuikerspiegel, dat veroorzaakt kan worden door frisdrank, kan leiden tot ontstekingen in de hersenen. Dit wordt door de wetenschap weer in verband gebracht met hogere kans op depressie en dementie.

Alternatieven

En wie denkt: ‘Dan drink ik wel light-frisdrank’, dat blijkt dus niet de oplossing. Alle drie de deskundigen leggen uit dat light-frisdranken gelinkt worden aan darm, hart en brein-problemen. De vervangende zoetstoffen zijn namelijk niet beter dan suiker.

Mocht je jouw frisdrankgebruik willen temperen? Dan zijn er ook alternatieven. Kies voor koffie, bruisend water met fruit of kombucha, oppert Angelone.

Afkicken

Volgens haar kan het zo zijn dat als je ‘cold turkey‘ met de frisdrank stopt, je bepaalde afkickverschijnselen ervaart. Zo kun je je vermoeider voelen. Angelone raadt dan ook aan om gezond en gevarieerd te eten en drinken. „Zorg voor een eetpatroon met onder meer eiwitten, vezels, vitaminen, mineralen en vetten. En drink genoeg water.”

En als je dan toch jouw dagelijkse gewoonte hebt weten te reduceren, kan een glas frisdrank op z’n tijd echt geen kwaad.

