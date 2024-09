Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe ongezond zijn kruidnoten nou eigenlijk? Volgens deze diëtist kun je ze best af en toe eten

Je hebt het ongetwijfeld al zien liggen in de supermarkt: Sinterklaas strooigoed. Dat het geen gezonde snack is spreekt voor zich. Maar hoe ongezond zijn kruidnoten eigenlijk? En is het erg dat je ze toch in je winkelwagen gooit?

Maria Sahakian is diëtist en eigenaar van diëtistenpraktijk Noer. Ze vertelt aan Metro dat je de kruidnoten zeker niet over hoeft te slaan dit najaar. „Want je moet jezelf niks verbieden. Dat werkt averechts. Doe alles met mate.”

We hebben het in dit artikel trouwens over kruidnoten. Die worden het meest verkocht in de supermarkten. Ben je benieuwd wat het verschil is tussen pepernoten en kruidnoten? Metro legde dat eerder al uit.

‘Koop de luxere variant’

Haar belangrijkste tip: „Neem de tijd om lekkere kruidnoten uit te kiezen. Laat die enorm grote voordeelzakken liggen. Maar haal de luxe variant. Die zitten in kleinere zakjes en daar geniet je ook veel meer van. En haal de variant zonder snoep erin.”

De neiging om een zak kruidnoten in één keer op te eten is bij veel mensen groot. Sahakian herkent dat. Mede daarom is het goed om een kleine verpakking te halen. „En deel het gewoon met iemand. Zet het op tafel en laat je gezin mee eten.”

Wie een iets te streng dieet volgt en besluit zichzelf de kruidnoten te ontzeggen doet daar niet goed aan. „Dat werkt averechts. Het kan ervoor zorgen dat je een eetbui krijgt. Gun jezelf gewoon iets lekkers zo nu en dan. Ik verbied mijn cliënten helemaal niks, je moet gewoon goede keuzes maken.”

Hoeveel calorieën zitten er in kruidnoten?

In kruidnoten zitten veel koolhydraten en suikers. En dus ook veel calorieën. „In een handje met ongeveer 15 kruidnoten zitten 110 calorieën. In chocolade kruidnoten zitten er dubbel zoveel.” Wat je dan het beste uit de supermarkt mee kan nemen? „In taaitaai zitten de minste calorieën. Maar daar houdt natuurlijk niet iedereen van. In marsepein vind je de meeste calorieën.”

Een chocoladeletter is ook hartstikke lekker, maar niet gezond. Hier zitten zo’n ruim 1000 calorieën in. „Je kan daarom het beste een kleine nemen. Of een klein stukje.”

🍪 Tip: speculaaskruiden Heb je het hele najaar zin in kruidnoten of andere Sinterklaas-snacks? Dan heeft Sahakian een goede tip voor je. „Ga aan de slag met speculaaskruiden. Die kun je door je yoghurt of smoothie gooien. Het is gezond en geeft je helemaal de najaarsbeleving.” Ben je een keukenprins- of prinses? Dan kun je zelf ook (minder ongezonde) kruidnoten maken.

@bamifit Volkoren havermout pepernoten 🤌🏻✨ | Gezonde Sinterklaas | 107 kcal per portie | Vullend & vezelrijk 💗 ⬇️ RECEPT ⬇️ De sint is weer in het land dus dat betekent PEPERNOTEN KANEN!! Om al deze suikers niet rechtstreeks je bloedbaan in te spuiten heb ik hierbij een gezonder alternatief voor die oh-zo-lekkere sintsnoepjes 🤤 Met wie ga jij deze gezondere variant uitproberen en lekker aan de bak? 💛 SLA OP OM TE PROBEREN 💛 🛒 Het recept (50 pepernoten): – 140 g havermeel (havermout vermalen tot meel) – 1 el koek- en speculaaskruiden – 1 tl bakpoeder – snuf zout – 50 g honing – 50 g koude roomboter – 1 tl vanille aroma – 2 el amandelmelk 👩🏽‍🍳De bereidingswijze: Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng het havermeel, de kruiden, bakpoeder en zout door elkaar. Voeg de honing, vanille, amandelmelk en koude roomboter toe. Prak met een vork de boter door het havermengsel. Wanneer het prakken met de vork niet meer lukt is het tijd om de handen uit de mouwen te steken en alles tot een grote bal te kneden! Leg een bakpapiertje op een bakplaat en pak steeds een klein stukje deeg van de grote deeg bol. Rol het kleine stukje deeg tot een balletje en druk deze plat op het bakpapier. Herhaal dit 50 keer en plaats vervolgens de bakplaat voor 22-25 minuten in de oven tot de pepernoten krokant en goud bruin zijn. Fijne feestdagen!✨ De voedingswaarde (per 5 pepernoten): 107 kcal ( 12 g koolhydraten | 5 g vet | 2 g eiwit ) #pepernoten #kruidnoten #gezondeten #gezondesnack #sinterklaas #sinterklaasrecept #gezonderecepten #gezondbakken #pakjesavond #sintrecept #afvallen #afvallenzonderdieet ♬ Say It Right – Sped Up Remix – Nelly Furtado & Speed Radio

Een bezoekje aan de supermarkt kan soms een ware uitdaging worden, wanneer je zin hebt in iets zoets. Nederland is echt een koekjesland. Er is een typisch Nederlandse koek die wereldwijd in de smaak valt. Metro meldde eerder welke dat is. Nederlanders eten gemiddeld 26 gram zoetwaar op een dag. We eten gemiddeld 395 peper- of kruidnoten per jaar. Dat is bijna 600 gram.

Ligt het strooigoed steeds vroeger in de winkel?

Het is nog maar begin september en we hebben het nu alweer over het strooigoed van Sinterklaas. Het lijkt alsof ze steeds vroeger te vinden zijn. Maar wist je dat dat helemaal niet het geval is? Sinterklaas-snoepgoed kan vanaf week 36 verkocht worden in de supermarkt. Winkels krijgen het in augustus geleverd en beginnen ergens in september met de verkoop.

Waarom er jaarlijks discussie over ontstaat is niet helemaal duidelijk. Maar het zou kunnen dat het veranderende klimaat daar een rol in speelt. Wanneer het buiten fris is en het regent, krijg je zin in een kop warme thee met een schaaltje pepernoten. Wanneer de zon schijnt en de temperaturen richting de 30 graden gaan heb je er waarschijnlijk minder zin in.

Wist je trouwens dat we het najaar steeds meer gaan waarderen? Metro legde eerder al uit hoe dat komt.

