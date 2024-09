Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gezondere keuze maken met Nutri-Score? ‘Het voedselkeuzelogo dreigt een fiasco te worden’

Als je gezondere voedingskeuzes wil maken terwijl je voor de schappen in de supermarkt staat, zijn er een aantal trucs die daarbij zouden kunnen helpen. Zoals de Nutri-Score, het in januari ingevoerde officiële voedselkeuzelogo. Maar die dreigt te mislukken.

Diverse grote voedselproducenten zijn namelijk niet van plan om de score op hun verpakkingen te zetten. Dat blijkt uit een rondgang van het consumentenprogramma Kassa (BNNVARA).

Niet tevreden over Nutri-Score

De producten zijn het onder meer niet eens met het algoritme dat bepaalt welk product de betere keuze is in vergelijking met eenzelfde product. In de supermarkten ontbreekt de score daardoor op talloze verpakkingen. Onder meer Unilever, Heineken, Arla Foods en Cono Kaasmakers geven tegenover Kassa aan het voedselkeuzelogo niet te willen gebruiken op hun producten.

De Nutri-Score moet met de letters A tot en met E aangeven hoe het is gesteld met de samenstelling van het product ten opzichte van vergelijkbare producten.

Label ontbreekt op producten

Volgens Kassa geeft Unilever aan de score niet te willen gebruiken. Daardoor ontbreekt het label op hun assortiment. Het bedrijf geeft aan dat de wijze waarop de score wordt berekend niet in lijn zou zijn met de doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord dat zich onder meer richt op het terugdringen van overgewicht.

„Het is op dit moment nagenoeg onmogelijk om een product dat is gecategoriseerd als een C te herformuleren naar een B of A. Daardoor is er onvoldoende ‘incentive’ om een product te verbeteren”, verklaart een woordvoerder aan Kassa.

‘Nutri-Score biedt ruimte om te rommelen met product’

Ook wordt volgens Unilever geen rekening gehouden met de portiegrootte. „Wanneer de portiegrootte van een product kleiner wordt gemaakt, krijgt het nog steeds dezelfde score. Het voedselkeuzelogo biedt daarnaast ruimte om te rommelen met een product. Nutriënten die een negatief effect hebben op de gezondheid kunnen gecompenseerd worden door extra toevoeging van vezels, eiwitten en mineralen.”

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de branchevereniging van diverse grote zuivelproducenten, is zeer kritisch op de Nutri Score. Daarom adviseren zij haar kaasproducenten het label in elk geval niet te gebruiken. „Bijna negentig procent van de kazen krijgt een Nutri-Score D, terwijl een groot deel daarvan in de Schijf van Vijf staat”, aldus de organisatie.

Zorgen over vrijblijvendheid

Ook zouden consumentenorganisaties zich zorgen maken over de vrijblijvendheid van de Nutri-Score volgens Kassa. Hoeveel supermarktproducten zijn voorzien van de score is niet duidelijk. Het RIVM laat aan het programma weten volgend jaar met een eerste monitor van de Nutri-Score te komen.

