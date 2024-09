Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tiktoktrend: is chiawater echt zo gezond?

Het barst op mediaplatform Tiktok van de gezonde recepten en hacks voor het krijgen van een strakker lichaam. Dit keer vliegen de filmpjes met een eenvoudig recept van water en chiazaad je om de oren. Binnen zeven dagen zou je een platte buik hebben, bovendien zou het goedje vol voedingsstoffen zitten. Maar klopt dat wel? We duiken in de wereld van chia: is chiawater gezond?

Is het proberen van deze wellnesstrend de hype waard? Volgens Tara Eikenaar, woordvoerder van het Voedingscentrum, kan deze voedingstrend niet zoveel kwaad. Maar is het, als je op gewicht wilt blijven of wilt afvallen, belangrijk je complete voedingspatroon onder de loep te nemen.

Wat zijn chiazaadjes en is chiawater gezond?

Chiazaadjes zijn de kleine zwarte of witte zaadjes van de Salvia hispanica, een plant die afkomstig is uit Centraal- en Zuid-Amerika. Ze staan bekend om hun hoge voedingswaarde en worden vaak gezien als een ‘superfood’ vanwege de vele gezondheidsvoordelen.

Wat is dan dit ‘speciale’ recept met de zaadjes? Heel simpel: je doet een eetlepel chiazaad in een glas water en je laat het minstens twintig minuten staan, of totdat alle zaadjes water hebben opgenomen. Voeg eventueel wat citroensap voor de smaak.

Chiazaadjes kunnen water opnemen en vormen dan een gelachtige substantie, dit drink je op en na een week zou je al verschil moeten merken. De vezels in chiazaad zijn goed voor je darmen, de zaadjes bevatten veel eiwitten en gezonde vetzuren. Ook voel je je door het drankje sneller verzadigd en is het een makkelijke manier om veel voedingsstoffen binnen te krijgen. Bovendien is het simpel te maken. Maar is het de hype waard?

Geen wondermiddel, wel gezond

„Als je gezond wil eten, is het belangrijk om naar je hele voedingspatroon te kijken, want het is geen wondermiddel”, zegt Tara Eikenaar. Als je het bij een glaasje houdt is het prima om aan zo’n trend mee te doen, maar meer dan een glas water, chiazaad en wat citroensap is het niet. Voor een gezond voedingspatroon is het effectiever om te kijken naar wat je in totaal binnenkrijgt op een dag. Kies voor gezonde producten en eet niet meer dan je lichaam nodig heeft.

Te veel chiazaad kan leiden tot obstipatie, maar een glaasje water met een lepel chiazaad erin kan geen kwaad. Het drinken van een glas chiawater is geen easy fix, zoals wordt beweerd in de video’s. Een gezond voedingspatroon gaat om wat je in totaal binnenkrijgt op een dag. Tara vertelt: „Dit is een vrij onschuldige trend, maar zorg dat je altijd nadenkt over welke trend je volgt die je op social media ziet.”

