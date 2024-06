Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stress, depressie en angst: wat je wil weten over deze veelvoorkomende problemen

In onze moderne samenleving worstelen veel mensen met stress, depressie en angst. Soms met lichte klachten, andere keren zijn het dingen die iemands leven totaal overhoop gooien. In dit artikel verzamelen we allerlei info over deze veelvoorkomende aandoeningen.

Volgens het Trimbos Instituut krijgt 20 procent van de volwassenen (18 tot 64 jaar) ooit in hun leven te maken met een depressie. Vrijwel iedereen ervaart weleens stress – dat heb je ook nodig – maar bij sommigen neemt het kwalijke proporties aan. In 2022 hadden volgens TNO 1,6 miljoen werknemers burnout-gerelateerde klachten. En daarnaast is iedereen weleens bang, maar uit cijfers van Trimbos blijkt dat van alle Nederlanders die ooit psychische klachten ervaren (48 procent), 29 procent daarvan gebukt gaat onder een angststoornis.

Info en handvaten bij stress, depressie en angst

Zoals gezegd doen we in dit artikel allerlei informatie uit de doeken over deze drie problemen, maar proberen we ook handvaten te bieden. We gaan ze af per onderwerp:

Stress

Hoe ga je om met stress, hoe kom je er vanaf en wanneer is het tijd om met iemand te gaan praten? Allemaal zaken die je wil weten als je stressniveau wekelijks – of misschien zelfs dagelijks – de pan uit stijgt.

Depressie

Je zo nu en dan verdrietig of somber voelen is normaal, dat heeft iedereen. Maar als je het licht aan het einde van de tunnel niet meer ziet, suïcidale gedachten hebt of de somberheid maar niet over lijkt te gaan, is het tijd om met iemand te praten. Verder zijn dit aspecten van depressie die Metro heeft behandeld:

Angst

Niet meer de deur uit durven, sociale angst ervaren in bijvoorbeeld een groep of slapeloze nachten omdat je je angstig voelt, het is geen pretje. De eerste stap naar het overkomen van angst is kennis, dus die delen we graag met je:

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

