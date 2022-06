Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ervaar jij ‘zondagavondblues’ voor werkweek? Je bent niet de enige en zo ga je ermee om

Zie jij op zondagavond als een berg op tegen de komende werkweek? Of ervaar je zelfs een angstig gevoel? Je bent klaarblijkelijk niet de enige. Die angstgevoelens op zondagavond zijn een serieus dingetje, zeker onder de jongere generatie. Maar er zijn trucjes om deze zondagavondblues te trotseren.

We geven je tips om daar mee om te gaan.

Angstgevoelens op zondagavond over aankomende werkweek

Een onderzoek van zakelijk platform LinkedIn uit 2018 toont aan dat 80 procent van de werkenden deze zondagavond-angst ervaart. Millennials en Generatie Z blijken deze angstgevoelens het meest te ervaren, zo’n 90 procent. Daarbij zorgen de aankomende werkweek, dreigende werkdruk, openstaande taken en persoonlijke werkdoelen voor kopzorgen op de voorafgaande avond. Deze vorm van angst kan leiden tot rusteloosheid of een prikkelbaar- en onaangenaam gevoel. Ook kun je buikpijn ervaren.

Trucjes tegen de zondagavondblues

De heuse zondagavondblues, noemen onze Britse Metro-collega’s het. Het blijkt dat deze angstgevoelens voor veel werkenden minder werden toen zij thuis mochten werken. Maar nu we toch vaker naar kantoor gaan, is de kans groter dat de zondagavondblues terugkeert. En de week afsluiten met zo’n ontwrichtend en overweldigend gevoel, is nu niet bepaald prettig. Maar kun je er iets aan doen? Ja, een aantal simpele trucjes bieden wellicht wat rust en verlichting bij een zondagavond-dip.

1. Erken het

Je kunt op allerlei manieren proberen jouw angstige gevoelens te onderdrukken. Maar volgens therapeute Juliette Mullen kun je deze gedachten beter aanvaarden. Waar ben je bang voor? En welke dingen zie je het meest tegenop? Mullen adviseert om je zorgen op een rijtje te zetten en wellicht alvast na te denken over oplossingen, waardoor de werkdag overzichtelijker wordt. Volgens haar worden negatieve gevoelens erger als je ze negeert.

2. Wees aardig voor jezelf

Mullen legt uit dat op zo’n angstige zondag de ‘fight or flight’ modus aangaat. Zij raadt aan om de maandag rustig te starten. „Mensen zijn geneigd om met al hun energie uit het weekend, zich op de maandag te storten. Het is belangrijk om die energie te verdelen.”

3. Maak zondagavond leuker

Dit betekent niet dat je verschrikkelijk moet doorzakken om de maandag te trotseren, maar een aantal ontspannende activiteiten doet wonderen. Iets wat jij leuk vindt of waar je naar kunt uitkijken, waardoor de zondagavond niet deprimerend hoeft te zijn. Een warm bad? Filmavond? Zelfgemaakt, of juist besteld, diner? Het kan de zondagavond allemaal een stuk aangenamer maken.

4. Nachtrust

Dat een goede nachtrust wonderen doet, is niks nieuws. Maar met een rustig brein gaan slapen, is extra belangrijk. Zorg ervoor dat de ruimte waarin je slaapt opgeruimd is. Dat schept een gevoel van orde voordat je indommelt. Ook kan het heilzaam zijn om voor het slapen gaan nog even een ‘To do-lijstje’ te maken. Schrijf daarop alle dingen die je maandag moet doen. Zo hoef je in bed niet meer over deze zaken te piekeren.

5. Bereid je voor

Pak je werktas in, bereid je lunch en leg eventueel alvast je kleding klaar. Zo hoef je in de ochtend niet te stressen over deze dingen en is haasten niet nodig.

6. Begin maandag met iets waar je van houdt

Muziek? Sporten? Jouw favoriete ontbijt? Kies voor een bezigheid waar je vrolijk van wordt aan het begin van de maandag. Naast dat je de werkweek positief begint, heb je op zondagavond ook iets om naar uit te kijken.

7. Aanpassingen in je werkschema

Plan op maandag niet de moeilijkste taken, pittige deadlines of zwaarste vergaderingen in. Wees op maandag iets milder voor jezelf en kies voor de eenvoudigere taken.

8. Praat met vrienden

Waarschijnlijk is er iemand in jouw omgeving die hetzelfde zondagavondblues-gevoel kent. Praat erover met elkaar. Je kunt er zelfs voor kiezen om elkaar een bemoedigend berichtje te sturen aan het begin van de werkweek.

9. Praat met een therapeut

Willen alle bovenstaande trucjes niet helpen, dan kan het wijs zijn om een expert in te schakelen. Daarin kan een psycholoog of therapeut met je onderzoeken waar jouw angstige gevoelens vandaan komen.